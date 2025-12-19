Несмотря на попытки СССР превратить город в памятник большевизму, в 2016 году историческая справедливость победила.

Десятилетиями советская власть стирала настоящую историю украинских городов, превращая карту страны в пантеон большевистских вождей. Одним из самых ярких примеров такого возвращения к истокам стал Должанск.

Главред узнал историю города Должанск.

Какая история Довжанска до советской эпохи

История этой земли началась за тысячи лет до появления первых большевистских лозунгов. Как пишет "Телеграф", первые следы человеческого присутствия здесь датируются палеолитом (100-70 тысяч лет назад). Провальская степь всегда была "магнитом" для великих народов.

Кимерийцы, скифы и сарматы оставили здесь свой след. Именно они оставили после себя величественные курганы-могильники и знаменитые половецкие бабы - уникальные памятники сакрального искусства.

Монголо-татарская орда опустошила край, уничтожив большинство населения. Территория от Дона до Днепра на века превратилась в "дикое поле" - безлюдное пространство между цивилизациями.

Как украинское казачество вернуло жизнь в этот край

Новая страница истории началась в конце XV века. Несмотря на распространенный миф об "освоении пустынных земель Россией", настоящее заселение региона происходило благодаря украинским крестьянам и казакам.

Массовое движение переселенцев из Правобережной Украины и Северского Донца сформировало уникальный характер края. Именно труд украинцев и казацкая вольница стали фундаментом, на котором в XVIII-XIX веках возникли первые постоянные поселения.

Как СССР повлиял на город

Экономический взлет города связан с добычей угля, который начался еще в 1870-х годах. В 1920 году рудники объединили в Довжанское рудоуправление.

Однако в 1938 году советская власть решила стереть историческое название города - Должанск. Город переименовали в Свердловск в честь Якова Свердлова - одного из организаторов Октябрьской революции и массовых репрессий. Под этим названием город существовал почти восемь десятилетий.

Когда и почему городу вернули историческое название

12 мая 2016 года Верховная Рада вернула городу его настоящее имя - Должанск. Это решение стало актом очистки пространства от советчины.

Сегодня Довжанск имеет свои официальные символы: герб и флаг, которые отражают богатство недр и древнюю историю региона, а не идеологические догмы СССР.

С весны 2014 года город находится под оккупацией РФ. Это создало тяжелые вызовы для общества, однако историческая правда остается неизменной. Должанск был и остается территорией с украинскими корнями и богатым культурным наследием.

