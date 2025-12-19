Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

Жена Влада Ямы поделилась неожиданным видео из аэропорта Майами.

Влад Яма разрыдался при встрече/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Куда отправился Влад Яма

Почему все плакали

Украинский хореограф и танцор Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, разрыдался в аэропорту Майами.

Соответствующими кадрами поделилась его супруга Лилия на своей странице в Instagram. Оказалось, что танцор разрыдался не просто так, а потому что встречал своих родителей из Украины, с которыми он не виделся 4 года. С самого начала полномасштабного вторжения их сын не возвращался в Украину.

Лилия опубликовала фото, как они встречали родителей Ямы, а также показала трогательную встречу.

Влад Яма встретил родителей в США / Фото Instagram/liliya_yama

Влад Яма встретил родителей в США / Фото Instagram/liliya_yama

"Мы не виделись 4 года - наконец-то будем обниматься", - написала Лилия Яма.

Влад Яма встретил родителей в США / Фото Instagram/liliya_yama

Она также написала, что никого не снимала, так как все плакали. "Все за кадром, потому что только слезы радости", - написала она.

Влад Яма / инфографика: Главред

Как живет Влад Яма

Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

