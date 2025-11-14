Вернется: путинист Пресняков объявил о решении разведенного сына

Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь с чистого листа.

Никита Пресняков может вернуться в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков, Владимир Пресняков

Вы узнаете:

Владимир Пресняков объявил о решении сына

Что ждет Никиту Преснякова

Российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, может вернуться на родину. О таких намерениях артиста росСМИ громко объявил путинист Владимир Пресняков, однако на родине внука Аллы Пугачевой не ждет ничего хорошего.

Как объясняют близкие к семье источники, решение о возвращении могло быть принято из-за сокращения финансовой помощи. Денежный поток Никите ограничили и отец Владимир Пресняков, и звездная бабушка Алла Пугачева.

Никита Пресняков - скандал/ фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Ранее он жил на средства звездных бабушки и отца, однако в последнее время материальная помощь от родственников стала сильно меньше. Сам Никита не смог зарабатывать в США крупные суммы", — сообщают инсайдеры.

Несмотря на связи в российском шоу-бизнесе, не все считают, что Преснякову-младшему удастся построить карьеру в террористической РФ. По мнению продюсера Евгения Бабичева, Никите следует пересмотреть свой подход к творчеству и сделать его более подходящим для российской повестки.

Никита Пресняков - развод с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Чтобы занять какое-то место после приезда в РФ, попадать в концерты и эфиры радиостанций, чего Никите никогда не хватало, ему нужно пересмотреть свой взгляд на музыку, которую он делает", — заявил творческий деятель страны-агрессора.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная певица и основательница "Територии А" Анжелика Рудницкая рассказала об артистах, которые разочаровали ее после перехода с украинского на русский язык в своем творчестве. Она призналась, что решение украинской певицы Ирины Билык ошарашило ее.

Также принц Уильям недавно признался, что его дети до сих пор не имеют личных гаджетов. Принц объяснил, что запрет связан исключительно с заботой о детях, ведь в интернете они могут столкнуться с контентом, который способен навредить наследникам престола.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

