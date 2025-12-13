Укр
В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 21:31
После инцидента компания-судовладелец заявила, что больше не будет участвовать ни в каких проектах РФ.
У Чорному морі горять танкери РФ
По танкерам "теневого флота" РФ наносят удары / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Лакийчука:

  • К западу от Африки, где возле Сенегала был поражен танкер "теневого флота" РФ
  • После инцидента компания-судовладелец заявила, что не будет участвовать в проектах РФ

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук прокомментировал удары по танкерам из так называемого "теневого флота" РФ.

"Что касается непосредственно подтвержденных СБУ ударов, то их действительно было три, и все они произошли в Черном море. Это были удары по танкерам, которые направлялись в балласте в черноморские нефтяные порты Российской Федерации, находящиеся под санкциями", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что с технической точки зрения все удары были результативными и точными - в район двигателей и рабочих агрегатов, поэтому эти суда больше точно не смогут перевозить подсанкционную нефть.

"Если говорить шире о влиянии на нефтяной рынок и теневой флот, то есть еще два неподтвержденных случая. Один - в Черном море, другой - в Атлантическом океане, к западу от Африки, где возле Сенегала был поражен турецкий танкер под чужим флагом (по названию "Мерсин" было понятно, кому он принадлежал), который также использовался в схемах теневого флота", - рассказал эксперт.

По его данным, судно было поражено, и в медиа появлялись утверждения, что удар якобы нанесли украинские морские дроны (хотя Украина этого не подтверждает).

"Но красноречиво другое: после инцидента компания-судовладелец заявила, что больше не будет участвовать ни в каких проектах, связанных с российской нефтью, поскольку риски теперь значительно превышают бонусы, которые они получают", - указал он.

По словам собеседника, эта ситуация является важным сигналом для всех, кто связан с незаконным российским экспортом нефти.

"Глобально в черноморских портах, в частности в Новороссийске, на днях цена Urals упала до 38 долларов - ниже маркера в 40 долларов. Очевидно, это также результат ударов по танкерам теневой флотилии. Риски участия в таких схемах становятся больше, чем возможные выгоды", - добавил Лакийчук.

Удары по нефтяным цепочкам РФ: что говорят в СБУ

Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, атаковали нефтяной терминал в Приморске — ключевой порт России на Балтийском море.

Как сообщили в СБУ, именно через этот узел проходит нефть, транспортируемая по Балтийской трубопроводной системе. В результате удара произошло возгорание одного из судов в порту и пожар на насосном объекте, из-за чего отгрузка нефти была полностью прекращена. По предварительным оценкам, суточные потери российского бюджета из-за остановки экспорта могут достигать 41 миллиона долларов.

"Теневой флот" РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

