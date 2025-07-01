От ударов летели искры: дроны ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму

Украинские разведчики превратили военные цели врага в хлам.

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Украинские разведчики поразили "жирные" цели противника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ГУР:

Украинские дроны поразили дорогостоящие ПВО РФ

В Крыму повреждены Су-30 россиян

ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

На территории Крыма успешно отработали дроны украинского производства UJ-26, более известные как "Бобры". Ими удалось поразить российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео ударов украинский дронов по вражеской технике:

"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО оккупантов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", - говорится в сообщении.

Кроме этого под удар украинских дронов попали ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговая РЛС "Печора-3" и РЛС "Противник-ГЭ".

ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

Атаки дронов на Крым - последние новости

Недавно, 30 июня, на полуострове была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.

Впоследствии выяснилось, что это СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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