От ударов летели искры: дроны ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму

Что сообщили в ГУР:
- Украинские дроны поразили дорогостоящие ПВО РФ
- В Крыму повреждены Су-30 россиян
ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
На территории Крыма успешно отработали дроны украинского производства UJ-26, более известные как "Бобры". Ими удалось поразить российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.
Смотрите видео ударов украинский дронов по вражеской технике:
"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО оккупантов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", - говорится в сообщении.
Кроме этого под удар украинских дронов попали ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговая РЛС "Печора-3" и РЛС "Противник-ГЭ".
Атаки дронов на Крым - последние новости
Недавно, 30 июня, на полуострове была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов.
Напомним, Главред писал, что в ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.
Впоследствии выяснилось, что это СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Другие новости:
- В Германии убили украинку с годовалым ребенком, преступник явился с повинной
- Мины калечат россиян: СМИ - о последствиях выхода Украины из Оттавской конвенции
- ВСУ сорвали блицкриг оккупантов на горячем участке фронта - спикер УДА
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред