В армии РФ возникла серьезная проблема: ГУР рассказало, на какое решение пошел Кремль

Кратко:
- Россия бросила на фронт старые танки Т-62 из-за нехватки техники
- Они в неудовлетворительном состоянии из-за хранения под открытым небом на протяжении десятилетий
- В РФ рассматривают такой шаг как временное, но вынужденное решение
Страна-агрессор Россия испытывает нехватку современной бронированной техники, поэтому российские захватчики вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62.
Из-за серьезной нехватки танков РФ прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что у оккупантов уже истощились резервы техники 1970-х годов выпуска, и поэтому российское командование начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.
"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня.
Согласно данным украинского разведывательного управления, эти танки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку они десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако России пришлось начать их использовать из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М. Такое решение в РФ рассматривают как временное, но вынужденное.
"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", - добавили в разведке.
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