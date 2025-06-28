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В армии РФ возникла серьезная проблема: ГУР рассказало, на какое решение пошел Кремль

Алёна Воронина
28 июня 2025, 15:54
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Российским оккупантам пришлось пойти на радикальный шаг, чтобы решить проблему с нехваткой боевой техники.
Армия РФ, солдаты та танках
В армии РФ возникла серьезная проблема/ коллаж: Главред, фото: flickr

Кратко:

  • Россия бросила на фронт старые танки Т-62 из-за нехватки техники
  • Они в неудовлетворительном состоянии из-за хранения под открытым небом на протяжении десятилетий
  • В РФ рассматривают такой шаг как временное, но вынужденное решение

Страна-агрессор Россия испытывает нехватку современной бронированной техники, поэтому российские захватчики вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62.

Из-за серьезной нехватки танков РФ прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что у оккупантов уже истощились резервы техники 1970-х годов выпуска, и поэтому российское командование начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня.

Согласно данным украинского разведывательного управления, эти танки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку они десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако России пришлось начать их использовать из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М. Такое решение в РФ рассматривают как временное, но вынужденное.

"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", - добавили в разведке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной. Глава Кремля сообщил, уже ли назначены дата и время переговоров.

Также ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34. Многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок Украины.

Напомним, эксперт удивил ответом, пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами. У потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень.

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