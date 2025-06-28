В армии РФ возникла серьезная проблема: ГУР рассказало, на какое решение пошел Кремль

Российским оккупантам пришлось пойти на радикальный шаг, чтобы решить проблему с нехваткой боевой техники.

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В армии РФ возникла серьезная проблема/ коллаж: Главред, фото: flickr

Кратко:

Россия бросила на фронт старые танки Т-62 из-за нехватки техники

Они в неудовлетворительном состоянии из-за хранения под открытым небом на протяжении десятилетий

В РФ рассматривают такой шаг как временное, но вынужденное решение

Страна-агрессор Россия испытывает нехватку современной бронированной техники, поэтому российские захватчики вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62.

Из-за серьезной нехватки танков РФ прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что у оккупантов уже истощились резервы техники 1970-х годов выпуска, и поэтому российское командование начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня.

Согласно данным украинского разведывательного управления, эти танки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку они десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако России пришлось начать их использовать из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М. Такое решение в РФ рассматривают как временное, но вынужденное.

"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", - добавили в разведке.

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