ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

Кратко:
- ССО ВСУ и СБУ провели совместную спецоперацию
- По истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов
Служба безопасности Украины и Силы специальных операций с помощью дальнобойных дронов уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка (Волгоградская область, РФ), еще два повредили. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя - бомбардировщика Су-34 и еще два повредили", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов УАБ.
"По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы", - отметили в СБУ.
В свою очередь Генштаб ВСУ добавляет, что "по предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов", "степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются".
Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).
Другие спецоперации СБУ:
Напомним, 1 июня Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
По предварительным оценкам, стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Ключевые элементы операции "Паутина", во время которой было поражено около 34% всей стратегической авиации России, были отработаны еще в 2023 году во время атак в Крыму.
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