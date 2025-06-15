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СБУ провела аналог "Паутины" в Крыму: СМИ узнали об операции на "минималках"

Руслана Заклинская
15 июня 2025, 18:31
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На морском дроне Sea Baby тестировали новые технологии, которые легли в основу операции "Паутина".
СБУ провела аналог 'Паутины' в Крыму: СМИ узнали об операции на 'минималках'
На Sea Baby тестировали новые технологии, легшие в основу операции "Паутина" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

Кратко:

  • Ключевые элементы операции "Паутина" отрабатывались в 2023 году
  • Морской дрон Sea Baby уничтожил российские вертолеты в Крыму
  • На Sea Baby испытали новые технологии, которые затем использовали в операции "Паутина"

Ключевые элементы операции "Паутина", во время которой было поражено около 34% всей стратегической авиации России, были отработаны еще в 2023 году во время атак в Крыму. Об этом сообщили аналитики Defense Express.

Недавно СБУ передала в Музей истории Украины во Второй мировой войне поврежденный морской беспилотный дрон Sea Baby, который стал настоящим символом инновационных боевых действий. Этот дрон успешно выполнил несколько боевых миссий, суммарно пройдя более 4000 километров по Черному морю и каждый раз безопасно возвращаясь на базу. Таким образом Sea Baby совершил как минимум четыре выхода на максимальную задекларированную дальность - около 1000 км.

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Во время церемонии передачи дрона в музей бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич отметил, что именно Sea Baby стал первым в истории Украины морским беспилотником, который выполнил миссию по уничтожению российских вертолетов на аэродроме "Кача" недалеко от оккупированного Севастополя.

По словам Лукашевича, эта операция состоялась "в прошлом году", то есть в 2024-м. В то же время известно, что публичная информация об атаке на "Качу", когда были поражены вертолеты Ми-8, появлялась еще в мае 2023 года.

На дроне Sea Baby было испытано несколько новых технологических решений, которые легли в основу "Паутины".

"То есть фактически тогда мог быть проведен аналог "Паутины", но на "минималках". Неизвестно какие конкретно элементы операции были отработаны на этом дроне, но можно предположить, что это была проверка возможности управления FPV-дроном со значительной дистанции в боевых условиях, ведь нестабильность сигнала, или сильная задержка сигнала, могла привести к срыву операции или уменьшению ее эффективности", - отметили в издании.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - главное

Напомним, 1 июня Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

На этих базах сосредотачивалась авиация стратегического назначения государства-агрессора - именно те самолеты, которые регулярно осуществляли ракетные удары по мирным украинским городам.

По предварительным оценкам, стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Как сообщал Главред, среди уничтоженных и поврежденных самолетов - стратегические бомбардировщики "Ту-95", "Ту-22М", "Ту-160", самолеты-разведчики и транспортники "Ан-12" и "Ил-78", а также особо важные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления "А-50". Военные эксперты уже назвали эту операцию "российским Перл-Харбором".

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в результате уничтожения значительной части стратегической авиации РФ, Россия на длительное время потеряла способность к массированным ракетным ударам по территории Украины. Директор Defense Express Сергей Згурец отметил, что особую ценность среди пораженных целей имеют самолеты А-50, которые выполняли функции дальнего обнаружения, целеуказания и управления всеми воздушными операциями врага.

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Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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