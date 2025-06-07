Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции Паутина

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации, превышает $7 млрд долларов США.

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Удары по стратегическим бомбардировщикам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта

БпЛА беспрепятственно залетали на территорию военного аэродрома РФ

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина". "На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

"В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов", - говорится в сообщении СБУ.

видео дня

Как напомнили в СБУ, такие удары были нанесены сразу по четырем военным аэродромам военно-космических сил армии РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации, превышает $7 млрд долларов США.

/ Инфографика Главреда

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для спецоперации "Паутина" использовали только украинское оружие, а российские водители грузовиков, перевозившие грузы, которые должны были стать платформами для масштабной атаки Украины на российские военные самолеты, делали это ни о чем не подозревая.

Смотрите видео - удары по стратегическим самолетам РФ:

/ Скриншот

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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