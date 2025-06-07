Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции Паутина

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- Зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта
- БпЛА беспрепятственно залетали на территорию военного аэродрома РФ
Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина". "На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
"В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов", - говорится в сообщении СБУ.
Как напомнили в СБУ, такие удары были нанесены сразу по четырем военным аэродромам военно-космических сил армии РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации, превышает $7 млрд долларов США.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для спецоперации "Паутина" использовали только украинское оружие, а российские водители грузовиков, перевозившие грузы, которые должны были стать платформами для масштабной атаки Украины на российские военные самолеты, делали это ни о чем не подозревая.
Смотрите видео - удары по стратегическим самолетам РФ:
Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.
Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
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