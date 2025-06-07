'Осталось несколько единиц': генерал раскрыл потери РФ после операции 'Паутина'

Оставшиеся самолеты будут работать интенсивнее, что повлечет их быстрый износ, отметил генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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Немецкий генерал дал оценку последствий операции "Паутина"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

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Украина уничтожила около 10% самолетов РФ во время спецоперации "Паутина"

Американские источники подтверждают поражение до 20 самолетов, 10 из них уничтожены

Несмотря на потери, немедленного уменьшения ударов по Украине не ожидают

Украинская атака беспилотников, осуществленная в рамках спецоперации "Паутина" нанесла значительные потери российским ВВС. Повреждено около 10% стратегического бомбардировочного авиапарка РФ. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет Reuters.

"Согласно нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов - стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолеты радиолокационного дозора А-50", - отметил генерал-майор Бундесвера.

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Фройдинг подчеркнул, что поврежденные самолеты-разведчики А-50, которые выполняют роль воздушных командных пунктов, аналогично самолетам НАТО типа AWACS, вероятно, были неработоспособными, когда они были поражены.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц. Что касается бомбардировщиков, то, по нашей оценке, повреждено около 10% парка", - рассказал он.

Информацию подтверждают и американские источники. По данным двух чиновников США, удар украинских дронов поразил до 20 самолетов, уничтожив примерно половину из них. Американские эксперты отмечают, что замена утраченных машин займет у России годы, поскольку производство подобной техники крайне ограничено, а некоторые образцы вообще уже не изготавливаются.

Несмотря на потери, генерал Фройдинг не ожидает немедленного снижения интенсивности российских ударов, ведь у Кремля остается примерно 90% стратегических бомбардировщиков. Однако, по его словам, уничтожение даже части самолетов имеет серьезные последствия.

"Оставшимся самолетам придется выполнять больше вылетов, а значит, они будут быстрее изнашиваться. И самое важное - это мощное психологическое воздействие", - заявил генерал-майор.

Он также обратил внимание на то, что Россия, вероятно, переоценивала безопасность глубокого тыла, оставляя свои авиабазы недостаточно защищенными.

"После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России придется усилить меры безопасности", - добавил Фройдинг.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - последние новости

Напомним, Украина провела масштабную спецоперацию "Паутина", во время которой беспилотники уничтожили или повредили по меньшей мере 41 российский военный самолет. Среди них - стратегические ракетоносцы, которые Россия регулярно использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины. Операция стала одной из самых успешных и самых громких с начала полномасштабного вторжения РФ.

Этот успех вызвал восторг в Украине, но вызвал гнев у президента США Дональда Трампа, который считает атаку эскалацией и предпочитает дипломатию военным действиям. По данным The Atlantic, раздражение Трампа может свидетельствовать о возможном изменении курса США по поддержке Украины.

Как сообщал Главред, во время операции "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации использовалось исключительно украинское оружие, заявил президент Зеленский на ABC News. Он подчеркнул, что хотел, чтобы в атаке не применяли оборудование союзников, а только собственное производство.

Кроме этого, СБУ опубликовала видео спецоперации "Паутина", на котором видно, как FPV-дрон пролетел с крыши дома до попадания в российский бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Белая". Удары были нанесены по четырем аэродромам РФ, где базировалась стратегическая авиация. Ориентировочная стоимость пораженной техники - более $7 млрд.

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