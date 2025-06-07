Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

Руслана Заклинская
7 июня 2025, 21:14
102
Оставшиеся самолеты будут работать интенсивнее, что повлечет их быстрый износ, отметил генерал-майор Кристиан Фройдинг.
'Осталось несколько единиц': генерал раскрыл потери РФ после операции 'Паутина'
Немецкий генерал дал оценку последствий операции "Паутина"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

Главное:

  • Украина уничтожила около 10% самолетов РФ во время спецоперации "Паутина"
  • Американские источники подтверждают поражение до 20 самолетов, 10 из них уничтожены
  • Несмотря на потери, немедленного уменьшения ударов по Украине не ожидают

Украинская атака беспилотников, осуществленная в рамках спецоперации "Паутина" нанесла значительные потери российским ВВС. Повреждено около 10% стратегического бомбардировочного авиапарка РФ. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет Reuters.

"Согласно нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов - стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолеты радиолокационного дозора А-50", - отметил генерал-майор Бундесвера.

видео дня

Фройдинг подчеркнул, что поврежденные самолеты-разведчики А-50, которые выполняют роль воздушных командных пунктов, аналогично самолетам НАТО типа AWACS, вероятно, были неработоспособными, когда они были поражены.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц. Что касается бомбардировщиков, то, по нашей оценке, повреждено около 10% парка", - рассказал он.

Информацию подтверждают и американские источники. По данным двух чиновников США, удар украинских дронов поразил до 20 самолетов, уничтожив примерно половину из них. Американские эксперты отмечают, что замена утраченных машин займет у России годы, поскольку производство подобной техники крайне ограничено, а некоторые образцы вообще уже не изготавливаются.

Несмотря на потери, генерал Фройдинг не ожидает немедленного снижения интенсивности российских ударов, ведь у Кремля остается примерно 90% стратегических бомбардировщиков. Однако, по его словам, уничтожение даже части самолетов имеет серьезные последствия.

"Оставшимся самолетам придется выполнять больше вылетов, а значит, они будут быстрее изнашиваться. И самое важное - это мощное психологическое воздействие", - заявил генерал-майор.

Он также обратил внимание на то, что Россия, вероятно, переоценивала безопасность глубокого тыла, оставляя свои авиабазы недостаточно защищенными.

"После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России придется усилить меры безопасности", - добавил Фройдинг.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - последние новости

Напомним, Украина провела масштабную спецоперацию "Паутина", во время которой беспилотники уничтожили или повредили по меньшей мере 41 российский военный самолет. Среди них - стратегические ракетоносцы, которые Россия регулярно использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины. Операция стала одной из самых успешных и самых громких с начала полномасштабного вторжения РФ.

Этот успех вызвал восторг в Украине, но вызвал гнев у президента США Дональда Трампа, который считает атаку эскалацией и предпочитает дипломатию военным действиям. По данным The Atlantic, раздражение Трампа может свидетельствовать о возможном изменении курса США по поддержке Украины.

Как сообщал Главред, во время операции "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации использовалось исключительно украинское оружие, заявил президент Зеленский на ABC News. Он подчеркнул, что хотел, чтобы в атаке не применяли оборудование союзников, а только собственное производство.

Кроме этого, СБУ опубликовала видео спецоперации "Паутина", на котором видно, как FPV-дрон пролетел с крыши дома до попадания в российский бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Белая". Удары были нанесены по четырем аэродромам РФ, где базировалась стратегическая авиация. Ориентировочная стоимость пораженной техники - более $7 млрд.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ту-95 Ту-160 война России и Украины атака дронов Ликвидация российского А-50
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на Харьков

Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на Харьков

21:16Война
"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

21:14Война
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

Последние новости

21:16

Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на Харьков

21:14

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

19:52

"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

19:38

За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

19:32

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
18:59

Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

18:56

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру ХарьковаФото

18:52

В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дымаВидео

18:32

"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

Реклама
18:22

F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

17:56

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

17:16

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборьеВидео

17:09

Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции ПаутинаВидео

16:48

Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

16:38

Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продуктФото

16:35

От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

16:28

"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

Реклама
15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

11:49

"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

11:20

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

10:58

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

10:54

Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

10:23

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по УкраинеФото

Реклама
09:55

"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

09:18

Гороскоп на завтра 8 июня: Девам - неожиданный гость, Тельцы сорвут куш

09:10

Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способВидео

09:09

"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по УкраинеВидео

08:54

"Абсолютно новое партнерство": Франция анонсировала производство дронов в Украине

08:05

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украинымнение

07:46

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по ХарьковуФото

07:10

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

06:10

Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украинемнение

05:40

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять