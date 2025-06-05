Операция 'Паутина' нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа - СМИ

Недовольство Зеленским у Трампа снова усилилось.

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"Паутина" разозлила Трампа, несмотря на сокрушительный удар по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ, скриншот

Кратко:

Операция "Паутина" нанесла унизительный удар по Кремлю

Дональда Трампа разгневала атака по российским самолетам

Трамп считает, что вместо ударов Украина должна была бы сосредоточиться на переговорах

Операция "Паутина", осуществленная украинскими силами с помощью беспилотников глубоко на территории России, стала одной из самых успешных и нанесла унизительный удар по Москве. Однако эта победа вызвала не только восхищение, но и серьезное недовольство у президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист The AtlanticДжонатан Лемайр.

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В результате ударов Украина уничтожила и серьезно повредила несколько десятков стратегических ракетоносцев РФ, нанеся ощутимый удар по военной авиации Кремля.

"Удары украинских беспилотников глубоко в России нанесли унизительный удар по Москве. Защитники Киева отметили атаку как триумф современной войны и предупреждение президенту России Владимиру Путину. Но чрезвычайная операция вызвала другую реакцию в Белом доме: гнев", - отметил Лемайр.

Согласно источникам журналиста в администрации президента США, Трамп расценил удар как потенциально опасную эскалацию войны. Недовольство Трампа украинским лидером Владимиром Зеленским усилилось.

"Атака дронов снова разожгла давнее недовольство президента президентом Украины Владимиром Зеленским и спровоцировала новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покидать Украину", - говорится в материале.

Один из советников Белого дома отметил, что Трамп еще с начала полномасштабного вторжения считает Зеленского "плохим парнем" и "горячей головой", который якобы ведет мир к "Третьей мировой войне". По словам собеседника журналиста, "Трамп был поражен дерзостью ударов", но считает, что вместо военных действий Украина должна была сосредоточиться на дипломатии, в частности на переговорах в Стамбуле.

Лемайр подчеркнул, что раздражение Трампа может стать сигналом изменения курса США в отношении Украины. Автор отмечает, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным американский президент пытался изменить фокус внимания, переключив разговор на иранскую ядерную программу. Это, по мнению журналиста, может свидетельствовать о желании Трампа постепенно самоустраниться от участия США в поддержке Украины.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина". Беспилотники уничтожили и повредили по меньшей мере 41 российский военный самолет, среди которых - стратегические ракетоносцы, которые Россия регулярно использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины. Операция стала одной из самых эффективных и самых громких с начала полномасштабного вторжения, поразив объекты глубоко на территории России.

Сразу после серии ударов президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По данным западных СМИ, во время переговоров российский лидер пригрозил "неотвратимым ответом" за атаки на аэродромы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует "в соответствующий момент".

Кроме этого, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми". Однако в то же время он выразил обеспокоенность, что такие действия могут усложнить путь к прекращению войны и заставить Путина прибегнуть к более жестким ответным шагам.

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Что известно о The Atlantic? The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Венделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

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