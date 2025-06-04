Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за 'нападение на аэродромы'

Телефонный разговор двух президентов длился примерно час и 15 минут.

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Трамп созвонился с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин из видео

Кратко:

Трамп и Путин обсудили операцию СБУ "Паутина"

Стороны обсудили иранский вопрос

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным Украину и Иран. Телефонный разговор длился примерно час и 15 минут. Об этом написал Трамп в соцсети Тruthsocial.

"Мы обсудили нападение Украины на пришвартованные российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", - заявил Трамп. видео дня

По словам Трампа, он также обсудил с Путиным иранский вопрос, так как "время для принятия Ираном решения по ядерному оружию, которое должно быть принято быстро, истекает".

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и в этом вопросе, я полагаю, мы сошлись во мнениях. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки!", - добавил американский президент.

Стоит отметить, что Трамп по неизвестным причинам удалил пост о разговоре с Путиным, однако вскоре вернул его обратно.

Фото: truthsocial.com

Инфографика: Главред

Операция СБУ "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня Украина атаковала несколько российских авиабаз, в частности "Белая" в Иркутской области. Спутниковый снимок, обнародованный OSINT-аналитиком Крисом Биггерсом, показывает поражение как минимум четырех самолетов: трех Ту-95МС и одного Ту-22М3.

Спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой был поражен 41 российский стратегический самолет, готовилась более полутора лет под личным контролем президента Зеленского. Для атаки СБУ доставила в РФ FPV-дроны, спрятанные в деревянных домиках на грузовиках. В нужный момент дроны дистанционно запустили по авиабазам.

Уничтожены Ту-95, Ту-22М3, А-50 - ключевые самолеты стратегической авиации РФ. Стоимость одного дрона - до $600, самолетов - более $100 млн.

СБУ официально подтвердила свое участие в спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Убытки для врага оценили в 7 миллиардов долларов.

Как сообщал Главред, операция СБУ "Паутина" вызвала панику в Кремле, обнажив уязвимость стратегической авиации РФ с ядерным потенциалом. По данным Bloomberg, удары дронов глубоко в тылу уничтожили или повредили по меньшей мере 11 бомбардировщиков, включая Ту-95 и Ту-22. Несмотря на это, Кремль не планирует уменьшать интенсивность ударов по Украине.

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