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РФ экстренно прячет уцелевшие самолеты: аналитики заметили Ту-160 под крылом у США

Руслана Заклинская
5 июня 2025, 18:43
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Спутниковые снимки 4 июня подтвердили присутствие Ту-160 на базе, где ранее таких самолетов не было.
РФ экстренно прячет уцелевшие самолеты: аналитики заметили Ту-160 под крылом у США
РФ спрятала Ту-160 на самой отдаленной авиабазе после операции "Паутина" / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скриншот Google Maps

Кратко:

  • РФ переместила самолеты с уязвимых аэродромов после "Паутины"
  • Один из Ту-160 переброшен на авиабазу "Анадырь" на Чукотке
  • База "Анадырь" расположена в 6 600 км от Украины и всего в 500 км от США

После украинской спецоперации "Паутина", в результате которой был уничтожен 41 российский военный самолет, Россия начала срочно вывозить уцелевшие бомбардировщики подальше от ударов украинских дронов. Один из ракетоносцев Ту-160 оказался на авиабазе "Анадырь" на Чукотке. Об этом сообщил военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики обратили внимание на новые спутниковые снимки аэродрома "Анадырь" ("Угольный") на Чукотке - это самая восточная военная база РФ, которая также функционирует как гражданский аэропорт. На снимке, сделанном спутником Sentinel 4 июня, видно большой самолет, который идентифицировали как стратегический ракетоносец Ту-160. Размах его крыла в 55,7 метра, характерная форма фюзеляжа и расположение на военной части аэродрома не оставляют сомнений в типе самолета.

видео дня

Аналитики отмечают, что до этого момента российские стратегические бомбардировщики не базировались на Анадыре. Еще 2 июня, на следующий день после масштабной атаки СБУ в рамках операции "Паутина", Ту-160 на этой базе не было. Исходя из этого, аналитики пришли к выводу, что решение перебросить самолет на Чукотку было экстренным шагом после украинских атак по авиабазам в глубине России.

"Анадырь" расположен в 6 600 км от Украины, то есть на практически максимальном расстоянии. При этом иронично, как отмечают аналитики, что самолет оказался всего в 500 км от США - но теперь там безопаснее, чем в 1700 км от Украины.

"В Анадыре его защищает не дальность в более 6,6 тысячи километров, потому что расстояние не является препятствием для дистанционно управляемых за тысячи километров дронов, подъезжающих на фурах. А то, что фура с дронами до Анадыря просто не доедет, потому что дорог туда нет", - отметили в издании.

По данным аналитиков, к авиабазе "Анадырь" фактически нет дорог, которые позволяли бы фурам с необходимым оборудованием и дронами доехать непосредственно до аэродрома. Существуют лишь временные маршруты, приспособленные для экстремальных экспедиций на вездеходах. Основная логистика базируется на авиасообщении и ограниченном морском судоходстве во время короткого периода открытой навигации.

"Доставить туда фуру с дронами станет возможно где-то лет через 200, ближе к 30-м годам XXIII столетия. Но вряд ли это будет актуальным", - предположили в издании.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Несмотря на удаленность, использование Ту-160 с Чукотки для атак по Украине маловероятно и неэффективно, отмечает Defense Express. В то же время применение Ту-160 в войне против Украины в целом является редким явлением - в основном используют другие самолеты, такие как Ту-95МС.

"Авиабаза "Анадырь" находится всего в 500 км от границы США и РФ. Но очевидно в Кремле решили, что так безопаснее", - добавили аналитики.

Спецоперация "Паутина" - новости по теме

В рамках масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина" был уничтожен 41 российский военный самолет, среди которых - стратегические бомбардировщики, которые применялись Россией для ракетных атак по украинской территории. Операция стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны против РФ.

Вскоре после этих ударов президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский диктатор пригрозил, что Москва "ответит Украине" за атаки на аэродромы. Спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает это "в нужный момент".

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах выразил восхищение операцией "Паутина", назвав удары ВСУ по вражеским аэродромам "сильными" и "крутыми". В то же время по его мнению, успешная атака может осложнить достижение перемирия и спровоцировать более жесткую реакцию Путина.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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