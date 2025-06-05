Месть от Путина за уничтоженные самолеты: в Кремле снова угрожают Украине

Песков утверждает, что Путин "предупредил" Трампа об ответе на операцию СБУ.

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Россия пригрозила Украине ответом за спецоперацию "Паутина" / Коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

Ключевые тезисы:

Россия "ответит" на атаки Украины по российским аэродромам

Крайний разговор между Путиным и Трампом был конструктивным

Российский диктатор предупредил президента США об ответе на спецоперацию "Паутина"

Днями ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе переговоров, российский диктатор заявил, что Москва ответит на украинскую атаку на аэродромы. Эту информацию подтвердил спикер лидера РФ Дмитрий Песков, цитирует пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам Пескова, Россия "ответит" на атаки Украины по российским аэродромам "тогда, когда это будет необходимо".

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"Российская Федерация ответит на атаку на аэродромы тогда и таким образом, как военные посчитают нужным", - заявил он.

Также в Кремле утверждают, что Путин "предупредил" Трампа об ответе на операцию СБУ.

Песков добавил, что телефонный разговор Путина и Трампа был "конструктивным и нужным", обсуждалось много важных вопросов. Однако, договоренностей между Путиным и Трампом о встрече нет.

Также представитель российского диктатора вспомнил об инцидентах, которые произошли в Брянской и Курской областях, где обвалились мосты.

"Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможным без высшего политического уровня Украины", - сказал Песков.

К тому же он заметил, что Россия предпочла бы на международном уровне услышать жесткое "осуждение терактов киевского режима".

Спецоперация "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - последние новости

Как писал Главред, Россия потеряла 41 военный самолет в рамках масштабной специальной операции "Паутина", которую организовала Служба безопасности Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. В это число входят как стратегические бомбардировщики, так и другие типы боевых воздушных судов.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний же в свою очередь заявил, что Россия будет вынуждена ответить на недавнее нападение на аэродромы.

Тем временем Трамп в восторге от спецоперации "Паутина". Американский лидер назвал атаку Украины на аэродромы РФ - "сильной" и "крутой", передают СМИ.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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