'Прекратите ныть': Украина жестко ответила Путину на жалобы из-за 'Паутины'

Пораженные самолеты готовились к ракетным атакам по Украине, поэтому их уничтожение - необходимая мера, подчеркнули в МИД Украины.

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МИД Украины посоветовал Путину прекратить "ныть" из-за ударов по его самолетам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео СБУ

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Путину надо прекратить ныть из-за ударов по самолетам

Пораженные самолеты были подготовлены к новым атакам по Украине

Удары ВСУ по аэродромам РФ - законные и направлены на защиту населения

Лидер России Владимир Путин пожаловался на украинские удары по российским военным аэродромам в рамках спецоперации "Паутина". В ответ Киев напомнил, что Россия является страной-агрессором, а действия ВСУ имеют исключительно оборонительный характер. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ на жалобы российского диктатора, подчеркиваем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое", - говорится в сообщении.

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МИД подчеркнул, что именно Россия развязала войну против Украины и остается агрессором, тогда как Украина реализует свое законное право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Генеральная ассамблея ООН официально признала действия РФ актом агрессии, что дает Украине право защищать свою территорию и население, в частности путем нанесения ударов по законным военным целям на территории государства-агрессора.

"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора", - отметили в МИД.

Министерство отдельно подчеркнуло, что пораженные российские самолеты были подготовлены к очередным ракетным атакам по украинским городам. Поэтому уничтожение этих целей является не только правомерным, но и необходимой мерой для защиты гражданского населения от террора со стороны РФ.

"Не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями. Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина - страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии и террора, а украинские - актами самозащиты", - остметили в МИД.

В заявлении МИД также упоминается, что Украина еще три месяца назад согласилась на прекращение огня, однако Россия этот шаг проигнорировала. Вместо этого Москва тянет время, выдвигает неприемлемые требования и продолжает боевые действия.

"Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и вместо этого согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну", - добавили в ведомстве.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" и угрозы РФ - новости по теме

Напомним, в рамках масштабной спецоперации "Паутина", организованной Службой безопасности Украины, уничтожен 41 российский военный самолет. Среди уничтоженных - стратегические бомбардировщики, которые РФ использовала для ракетных ударов по Украине. Операция стала одной из самых успешных во время полномасштабной войны.

Вскоре президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский диктатор заявил, что Москва будет вынуждена ответить Украине на недавние атаки на аэродромы. Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит в нужное время.

Как сообщал Главред, Трамп в частных разговорах выразил восхищение украинской спецоперацией "Паутина", назвав удары по аэродромам РФ "сильными" и "крутыми". Впрочем, Трамп также обеспокоен возможным обострением конфликта - он считает, что операция усложнит достижение перемирия и может спровоцировать жесткую реакцию Путина.

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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