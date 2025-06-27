Есть нюанс: Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

Глава Кремля сообщил, назначены ли уже дата и время переговоров.

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Готова ли Россия к новому раунду переговоров / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции, скриншот из видео

Что сказал Путин:

Меморандумы России и Украины абсолютно разные

Третий раунд переговоров может состояться после окончания обмена пленными

Россия надеется на посредничество Турции

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что меморандумы Украины и страны-агрессора России по установлению возможного перемирия прямо противоположны.

Как сообщают росСМИ, диктатор не вдавался в подробности, ведь, по его словам, "это вредно для переговоров". Путин добавил, что после окончания обмена пленными Украина и Россия продолжат дальнейшие контакты и можно будет провести еще один раунд переговоров.

видео дня

"И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время", - сказал он.

Глава Кремля подчеркнул, что надеется на продолжение посредничества Турции и непосредственно Реджепа Эрдогана в переговорах.

Переговоры России и Украины - последние новости

Ранее в ОП сообщили, что Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.

Накануне стало известно, что глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

Напомним, Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.

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