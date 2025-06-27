Есть нюанс: Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

Что сказал Путин:
- Меморандумы России и Украины абсолютно разные
- Третий раунд переговоров может состояться после окончания обмена пленными
- Россия надеется на посредничество Турции
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что меморандумы Украины и страны-агрессора России по установлению возможного перемирия прямо противоположны.
Как сообщают росСМИ, диктатор не вдавался в подробности, ведь, по его словам, "это вредно для переговоров". Путин добавил, что после окончания обмена пленными Украина и Россия продолжат дальнейшие контакты и можно будет провести еще один раунд переговоров.
"И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время", - сказал он.
Глава Кремля подчеркнул, что надеется на продолжение посредничества Турции и непосредственно Реджепа Эрдогана в переговорах.
Переговоры России и Украины - последние новости
Ранее в ОП сообщили, что Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.
Накануне стало известно, что глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.
Напомним, Главред писал, что администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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