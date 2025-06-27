Перемирия не будет: Коваленко рассекретил главную задачу ВСУ на 2025 год

По прогнозу эксперта, до конца лета Украина не сможет перейти к масштабным контрнаступательным действиям.

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Путин будет дальше воевать / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

О перемирии с Россией можно забыть

Путин готов дальше воевать

Главная задача Украины - истощить человеческий ресурс Москвы

Никакого перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем, а наоборот, российский диктатор Владимир Путин готов дальше воевать. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду.

Идея о 30-дневном всеобъемлющем перемирии - это лишь фантазии президента США Дональда Трампа.

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"Путин готов и будет воевать дальше, несмотря на то, какие у него есть проблемы. А проблем у него очень много. Путин сейчас маскирует проблемы своей бравадой", - сказал Коваленко.

Он добавил, что хоть и враг истощен войной, у Москвы значительно больше человеческого ресурса. Поэтому главная задача Украины - концентрироваться на повышении уровня потерь противника.

По словам Коваленко, до конца лета Украина не сможет перейти к масштабным контрнаступательным действиям.

"Нашей задачей на 2024 год было истощение врага, его механизированной компоненты, и мы эту задачу выполнили. Сейчас наша задача - истощить человеческий ресурс России, и она пока не выполнена, мы в процессе", - подчеркнул эксперт.

Коваленко сказал, что Трамп - "не наш парень", поэтому на помощь, как во времена Байдена, рассчитывать не стоит. Впрочем, даже в нынешних условиях Украина может и дальше истощать Россию, и именно это остается нашей основной задачей.

Прекращение огня - последние новости

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией по проектам меморандумов о прекращении огня не ведутся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что как такового безусловного прекращения огня российская сторона не видит и предложила в Стамбуле перемирие на 2-3 дня, чтобы забрать погибших военных с поля боя на определенных участках фронта.

Напомним, Главред со ссылкой на дипломата Владимира Пузырька писал, что Москва не соглашается на временное прекращение огня, поскольку это противоречит интересам российского руководства и лично Владимира Путина.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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