У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

Кремль считает главной проблемой для режима тишины продолжение военной поддержки Украины западными странами.

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Песков заявил о "стратегическом превосходстве" РФ и обвинил Запад / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, kremlin.ru, Офис президента Украины

Кратко:

РФ не согласится на перемирие с Украиной, потому что якобы имеет стратегическое преимущество

В ЦПД отметили, что заявления Пескова адресованы западным партнерам

Только усиление давления может заставить РФ прекратить боевые действия

Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться", - заявил спикер российского диктатора.

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На вопрос журналиста о том, может ли Москва взять обязательство не использовать перемирие для перевооружения и перегруппировки сил, Песков ответил, что проблемой установления "режима тишины" является продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Представитель Путина также сообщил, что на следующей неделе может быть объявлена дата нового раунда переговоров в Стамбуле, которые ранее привели к обменам пленными и меморандумам о возможном перемирии.

Заявление руководителя ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал слова Пескова. Он подчеркнул, что заявление адресовано не Украине, а западным партнерам, которые не понимают российскую ментальность.

"Песков в очередной раз сказал не для нас, а скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня России не надо, потому что они хотят продвигаться на фронте", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, Россия продолжает войну, потому что "формула силы" - единственная понятная ей логика. Пока Запад не усилит давление, россияне не прекратят боевых действий.

"Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК - тогда открывается реальный коридор для рационального диалога", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко заявил, что рациональные аргументы не действуют на Россию, поскольку ее политика мотивирована глубокими историческими и экзистенциальными травмами, связанными с распадом СССР и потерей влияния. Как подчеркнул глава ЦПД, "эти безумные боли они переносят на поле боя безумным образом". В то же время РФ зависит от поддержки Китая и КНДР и боится санкций США.

"При этом, битва за Покровск, или набеги на Сумщине выдаются за какие-то "геополитические сдвиги", но глобально - это абсурд. Впрочем, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание России на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад понял важность силовых методов только после удара в Балтии", - добавил он.

Прекращение огня - новости по теме

Прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на безусловное перемирие по инициативе США. В Кремле ответили, что согласятся только при выполнении ряда условий: вывод ВСУ из оккупированных регионов, прекращение мобилизации, отмена военного положения и прекращение западных поставок оружия.

Как сообщал Главред, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал документ, который Киев передал Москве, где изложено видение Украины относительно завершения войны.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на полноценном прекращении огня, а не кратковременном перемирии, и призвал США усилить санкционное давление на Россию. Он раскритиковал предложение РФ о 2-3-дневном перемирии как попытку временной паузы, а не настоящего мира.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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