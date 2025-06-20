Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

Руслана Заклинская
20 июня 2025, 17:41
322
Кремль считает главной проблемой для режима тишины продолжение военной поддержки Украины западными странами.
У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля
Песков заявил о "стратегическом превосходстве" РФ и обвинил Запад / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, kremlin.ru, Офис президента Украины

Кратко:

  • РФ не согласится на перемирие с Украиной, потому что якобы имеет стратегическое преимущество
  • В ЦПД отметили, что заявления Пескова адресованы западным партнерам
  • Только усиление давления может заставить РФ прекратить боевые действия

Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться", - заявил спикер российского диктатора.

видео дня

На вопрос журналиста о том, может ли Москва взять обязательство не использовать перемирие для перевооружения и перегруппировки сил, Песков ответил, что проблемой установления "режима тишины" является продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Представитель Путина также сообщил, что на следующей неделе может быть объявлена дата нового раунда переговоров в Стамбуле, которые ранее привели к обменам пленными и меморандумам о возможном перемирии.

Заявление руководителя ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал слова Пескова. Он подчеркнул, что заявление адресовано не Украине, а западным партнерам, которые не понимают российскую ментальность.

"Песков в очередной раз сказал не для нас, а скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня России не надо, потому что они хотят продвигаться на фронте", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, Россия продолжает войну, потому что "формула силы" - единственная понятная ей логика. Пока Запад не усилит давление, россияне не прекратят боевых действий.

"Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК - тогда открывается реальный коридор для рационального диалога", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко заявил, что рациональные аргументы не действуют на Россию, поскольку ее политика мотивирована глубокими историческими и экзистенциальными травмами, связанными с распадом СССР и потерей влияния. Как подчеркнул глава ЦПД, "эти безумные боли они переносят на поле боя безумным образом". В то же время РФ зависит от поддержки Китая и КНДР и боится санкций США.

"При этом, битва за Покровск, или набеги на Сумщине выдаются за какие-то "геополитические сдвиги", но глобально - это абсурд. Впрочем, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание России на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад понял важность силовых методов только после удара в Балтии", - добавил он.

Прекращение огня - новости по теме

Прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на безусловное перемирие по инициативе США. В Кремле ответили, что согласятся только при выполнении ряда условий: вывод ВСУ из оккупированных регионов, прекращение мобилизации, отмена военного положения и прекращение западных поставок оружия.

Как сообщал Главред, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал документ, который Киев передал Москве, где изложено видение Украины относительно завершения войны.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на полноценном прекращении огня, а не кратковременном перемирии, и призвал США усилить санкционное давление на Россию. Он раскритиковал предложение РФ о 2-3-дневном перемирии как попытку временной паузы, а не настоящего мира.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине режим прекращения огня Дмитрий Песков Андрей Коваленко Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:52Синоптик
Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после плена

Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после плена

18:26Украина
У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

17:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

Последние новости

18:52

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:51

"Максимум 10 дней протяну": Виктор Розовый рассказал о здоровье после ранения

18:29

В Укрзализныце ввели новые изменения на летний сезон: что стоит знать украинцам

18:26

Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после пленаФотоВидео

18:25

Вкусный и полезный десерт на сковороде из лаваша: готовится всего 5 минут

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
17:43

Что сделать, чтобы летом не натирала обувь: лайфхак на миллион

17:41

У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

17:25

"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

17:19

Оккупанты Путина рвутся на важное направление: в ВСУ раскрыли их планы

Реклама
17:13

Томаты во время созревания никогда не потрескаются: что нужно сделать утром

16:50

Оккупанты захватывают руины: Жданов предупредил об опасном плане врага

16:45

Когда закончится война в Украине: боец Азова назвал два условия

16:44

Уже не деликатес: цены на популярную ягоду резко обвалились и удивили

16:25

Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

16:22

Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут

16:22

Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецептВидео

16:10

Поймают удачу за хвост: кому из знаков зодиака невероятно повезет 21 июня

16:05

У Путина отказываются от прекращения огня и грозят "продолжать наступление"

15:46

Почему птицы поют по утрам: новое открытие удивило даже ученых

15:24

Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать

Реклама
15:23

Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

15:20

Противодействовать невозможно: эксперт рассказал о смертоносной тактике ударов РФ

15:13

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

15:05

Зачем акулам ноздри, если они не имеют легких: раскрыта неожиданная правда

14:41

"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФФото

14:35

Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

14:23

"Сделать уже ничего нельзя": тревожный прогноз массированных ударов дронов РФ

14:21

Правила выплаты пенсий изменились: какое новое требование ждет украинцев

14:04

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

13:44

Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит

13:41

Почему колорадский жук так называется: история появления таких насекомых в УкраинеВидео

13:38

Земля за зерно и почти 20 лет строительства: как выглядит дача Ющенко

13:29

ВПЛ получат ряд выплат: какая помощь будет доступна в июле

13:16

Эффективность под 100%: в США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ

12:41

Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньгиВидео

12:32

2 простейших способа, как подвязать помидоры: займут считанные минуты, а результат удивитВидео

12:30

Угроза нового вторжения: боец "Калина" о единственном варианте завершения войныВидео

12:29

Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал

11:34

Штрафы за посылки по почте: кому из украинцев придется заплатить 40 000 гривен

11:33

Представители НАБУ в конкурсе на главу БЭБ являются участниками громких скандалов – СМИ

Реклама
11:30

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

11:26

Ученые просто обомлели: древнее захоронение открыло невероятную тайну

11:07

Рои дронов полетят на Украину: в ЦПД предупредили украинцев

11:04

Убил товарища и ел две недели: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в ВС РФ

11:02

Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания

10:39

Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня

10:36

Почему "неограниченный" человеческий ресурс россиян - не главное в войнемнение

10:27

Леся Никитюк показала новорожденного сына: первые фото

10:25

На поиск разгадки всего 11 секунд: только самые внимательные найдут кота

10:12

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять