'Окно возможностей закрыто': Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции

Путин устроил шоу для Трампа, озвучив ультимативные условия Украине и фактически закрыл двери для любых мирных переговоров, отметил Подоляк.

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Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

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Путин устроил шоу для Трампа

Кремль закрыл окно возможностей для переговоров о мире

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин вчера, 18 июня устроил циничное "разговорное шоу" для президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Вчера субъект Путин устроил разговорное шоу специально для Президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины. Главное заявление: встреча с тандемом Трамп/Зеленский возможна только при условии общего согласия Запада на капитуляцию Украины", - написал он. видео дня

Михаил Подоляк подчеркнул, что Кремль фактически закрыл "окно возможностей" для переговоров, которое в Вашингтоне до сих пор считали открытым.

Советник главы ОП отметил, что Путин, несмотря на более трех лет жестокой и масштабной войны, остается убежденным в возможности полной победы. Его уверенность укрепляется из-за роста количества массированных ракетно-дронных атак на украинские города, которые целенаправленно направлены на гражданские объекты.

Чиновник отмечает, что в таких условиях вернуть РФ к переговорам будет почти невозможно без существенного усиления украинской ПВО современным западным вооружением и расширения ракетных возможностей ВСУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже в 2025 году может начать эффективный перехват российских управляемых авиационных бомб (УАБ), которые РФ активно применяет для ударов по прифронтовым городам. По информации Defense Express, Украина совместно с партнерами по НАТО тестирует технологии для противодействия этим дальнобойным планирующим боеприпасам, в частности модифицированным ФАБ с УМПК.

Тем временем конфликт между Израилем и Ираном продолжается, и не исключено, что к нему могут присоединиться Соединенные Штаты. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, эта ситуация вряд ли будет иметь непосредственное влияние на Украину.

В свою очередь представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заверил, что пока нет предпосылок для высадки российского десанта в Одессе. По его словам, такие действия возможны только при условии наступления сухопутной группировки.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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