Украина уже скоро начнет сбивать КАБы, средства испытываются - Defense Express

Ожидается, что первые средства для уничтожения КАБов появятся на фронте уже до конца года.

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Украина начнет сбивать КАБы / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Украина может начать сбивать КАБы

Соответствующие средства испытывают совместно с НАТО

Средства против КАБов могут появиться до конца года

Украина уже в этом году может начать сбивать российские КАБы, которыми РФ уничтожает прифронтовые населенные пункты. Украина и НАТО уже испытывают средства против российских дальнобойных планирующих бомб (ФАБ с УМПК). Об этом сообщает Defense Express.

Следует отметить, что в разработке многослойной системы ПВО участвовали три стартапа. Речь также идет о борьбе с ударными БПЛА типа "Шахед". Alta Ares показала систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета планирующих бомб. Atreyd и Tytan представила решение на основе зенитных дронов. также есть предложение по формированию "стены дронов-камикадзе".

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Компании, участвующие в разработке, должны решить критические моменты для улучшения системы в течение следующих недель и месяцев. Часть решений уже готовится к внедрению.

Ожидается, что соответствующие системы ПВО могут появиться на фронте уже к концу 2025 года.

"Задача борьбы с российскими планирующими бомбами занимает критическое место на сегодняшнем поле боя. Благодаря этим средствам самолеты противника могут наносить удары по позициям Сил обороны Украины без необходимости заходить в зону поражения противовоздушной обороны. Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера", - пишет издание.

Управляемые авиабомбы РФ / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что 19 июня российская оккупационная армия продвинулась в Сумской и Донецкой областях.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что на границе протяженностью около 550 км враг сейчас осуществляет пехотные атаки только на ограниченном участке в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает применять тактику малых штурмовых групп.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои.

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Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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