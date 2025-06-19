Украина уже скоро начнет сбивать КАБы, средства испытываются - Defense Express

Что известно:
- Украина может начать сбивать КАБы
- Соответствующие средства испытывают совместно с НАТО
- Средства против КАБов могут появиться до конца года
Украина уже в этом году может начать сбивать российские КАБы, которыми РФ уничтожает прифронтовые населенные пункты. Украина и НАТО уже испытывают средства против российских дальнобойных планирующих бомб (ФАБ с УМПК). Об этом сообщает Defense Express.
Следует отметить, что в разработке многослойной системы ПВО участвовали три стартапа. Речь также идет о борьбе с ударными БПЛА типа "Шахед". Alta Ares показала систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета планирующих бомб. Atreyd и Tytan представила решение на основе зенитных дронов. также есть предложение по формированию "стены дронов-камикадзе".
Компании, участвующие в разработке, должны решить критические моменты для улучшения системы в течение следующих недель и месяцев. Часть решений уже готовится к внедрению.
Ожидается, что соответствующие системы ПВО могут появиться на фронте уже к концу 2025 года.
"Задача борьбы с российскими планирующими бомбами занимает критическое место на сегодняшнем поле боя. Благодаря этим средствам самолеты противника могут наносить удары по позициям Сил обороны Украины без необходимости заходить в зону поражения противовоздушной обороны. Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера", - пишет издание.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что 19 июня российская оккупационная армия продвинулась в Сумской и Донецкой областях.
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что на границе протяженностью около 550 км враг сейчас осуществляет пехотные атаки только на ограниченном участке в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает применять тактику малых штурмовых групп.
В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои.
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Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
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