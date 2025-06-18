Ситуация на Сумском направлении резко изменилась - в ГПСУ рассказали, что произошло

О чем сказал Демченко:
- Россияне за последние дни снизили активность наступательных действий на Сумском направлении
- Враг несет большие потери
В последние дни на Сумском направлении наблюдается определенное снижение активности противника, в том числе и в использовании квадроциклов или мотоциклов для прорывов вглубь украинской территории. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, на границе протяженностью около 550 км враг пока осуществляет пехотные атаки только на ограниченном участке в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает применять тактику малых штурмовых групп.
Демченко также отметил, что потери среди российских сил являются значительными.
"В то же время враг несет большие потери, потому что только в тех полосах, где находятся пограничники ежедневно - это десятки убитых, десятки раненых солдат противника. За последние несколько дней активность несколько уменьшилась, в том числе по применению квадроциклов, или мотоциклов, которые использовали эти малые штурмовые группы, чтобы использовать скорость для того, чтобы максимально попытаться продвинуться в глубь нашей территории", - рассказал Демченко.
Бои в Сумской области - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия в Сумской области, приблизившись к селу Юнаковка. По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, несмотря на близость к областному центру, оккупанты не имеют достаточно сил для прорыва к Сумам. Их основной целью сейчас является запугивание гражданского населения.
В связи с непрерывными обстрелами и угрозой наступления, в области продолжается эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, на этой неделе удалось вывезти более 400 человек, в том числе 26 детей. В целом подлежат эвакуации жители 213 населенных пунктов.
По информации The Washington Post, российская армия одновременно активизировала боевые действия в Донецкой, Луганской и Сумской областях. Таким образом враг пытается растянуть силы ВСУ и создать иллюзию успеха. Бои вблизи Юнаковки, которая имеет стратегическое значение, остаются напряженными. Несмотря на сложную ситуацию, контроль над областным центром сохраняется, хотя среди местных жителей растет уровень тревожности.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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