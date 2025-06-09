Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

Подобной переброски военной техники РФ не было еще с начала полномасштабного вторжения.

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Переброска войск и техники на Сумщину продолжается / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РБ, скрин с DeepState

Что сообщил Андрющенко:

Россияне перебрасывают много техники на Сумщину

Переброска войск и оружия через Мариуполь стала крупнейшей за последние 6 месяцев

Через Мариуполь страна-агрессор Россия 7 и 8 июня перебрасывала большое количество военной техники и живой силы: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, всю эту технику и военных дальше переправят по железной дороге в Курскую область РФ, а фактически - в Сумскую область.

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"Это самая большая переброска за последние полгода в принципе, и первая подобная за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" с направления Крыма. Разбираемся", - говорится в сообщении.

Скорее всего, такая масштабная переброска войск и техники свидетельствует о том, что враг хочет усилить свою группировку, которая пытается прорваться вглубь Сумской области.

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Напомним, глава Сумской ОГА сообщил, что ситуация на границе области из-за попыток наступления оккупантов напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины и оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

Сумы / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. При этом противник не зашел в основную линию фортификационной системы защиты на этом направлении.

Накануне, как писал Главред, аналитики ISW сообщили, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области, им удалось захватить некоторые населенные пункты. Силы обороны проводят контратаки.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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