Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать

Алёна Воронина
9 июня 2025, 10:08
359
В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.
Путин, армия РФ
Стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, минобороны РФ

Основные тезисы Новака:

  • Россия сможет воевать максимум до середины 2026 года
  • В РФ уже происходит рост дефицита бюджета, и этот процесс будет продолжаться
  • В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы

Страна-агрессор Россия сможет воевать максимум до середины 2026 года. В РФ происходит рост дефицита бюджета (и федерального, и местных), и этот процесс будет продолжаться.

Уже сейчас в России не выполняется немало социальных программ, и претензии из-за этого предъявляют именно местным бюджетам. Об этом сказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

По его словам, рано или поздно (более вероятно, что рано) произойдет обвал российского рубля. Новак отметил, что сейчас курс рубля держат искусственно, чтобы сдерживать инфляцию, но это нельзя делать бесконечно, особенно с учетом того, что исчерпывается резервный фонд. Поэтому поддерживать курс рубля просто будет нечем.

"К тому же из-за высокой учетной ставки сохраняются очень высокие кредитные ставки, и вследствие этого одно за другим останавливают работу российские предприятия. Даже военно-промышленного комплекса. Потому что брать кредиты под 30% не выгодно и не нужно - дешевле закрыть предприятие, всех распустить и держать деньги на депозите в банках. Иными словами, предпринимательская и производственная деятельность неэффективна и лишена смысла при таких высоких кредитных ставках", - говорит экономист.

Он отметил, что в российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

"То есть даже они уже не могут скрывать то, что достаточно долго замалчивалось, зато население убеждали, что все хорошо, работает импортозамещение, а санкции России только помогают. То, как санкции "помогают" России, мы видим по сегодняшнему плачевному состоянию российской экономики", - подытожил Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

В каком состоянии экономика РФ и как это повлияет на войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал самую вероятную дату конца войны. Российская экономика продолжает падать, и этот процесс не зависит от колебаний цен на нефть, считает эксперт Олег Жданов.

Также ранее сообщалось, что иллюзия стабильности завершится - эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФ. Российским властям нужно покрывать дефицит бюджета.

В Reuters отметили, что в Кремле опасаются обвала цен на нефть. Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Андрей Новак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

"Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

10:09Украина
По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать

По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать

10:08Мир
Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

09:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

Последние новости

11:13

Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

11:04

С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это БайденаВидео

10:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

10:53

Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

10:40

Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиянВидео

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
10:28

Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

10:16

"Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

10:09

"Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

10:08

По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воеватьВидео

Реклама
10:05

Украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев: кому повезло и как оформить

09:45

Еще можно успеть: 4 знакам зодиакам улыбнется удача 9 июня

09:12

Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

08:59

Новый Шелковый путь и Украинамнение

08:58

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

08:44

Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФВидео

08:35

Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, она ехала с гуманитаркой для Газы

07:56

В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

07:10

Сколько пятиугольников на рисунке: только математические гении угадают за 21 секунду

06:54

В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

Реклама
06:22

Как Малороссия вырастила академика Азаровамнение

05:58

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:30

Водителей могут оштрафовать за кондиционер в авто: в чем причинаВидео

03:56

Вкуснее, чем магазинное: рецепт домашнего клубничного мороженого за 15 минут

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком-рыбаком за 23 секунды

02:30

Лучшие мужчины по знаку зодиака: кто не предаст и всегда подставит плечо

01:56

Останутся ли украинцы без связи во время тревог: в Раде дали ответ

01:54

РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"

01:30

9 пострадавших и не все - совершеннолетние: Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

00:54

Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

00:47

Наступление с севера не случайно: СМИ сделали прогноз, какой сценарий разыграет Кремль

08 июня, воскресенье
23:57

"Очень тяжело и до слез": Мика Ньютон после онкологии заговорила о материнстве

23:39

Россия атаковала пригород Харькова управляемыми авиабомбами: что известно

23:37

"Его голос знал весь мир": на Сумщине погиб заслуженный артист Украины

22:59

Renault планирует производить дроны в Украине: СМИ раскрыли, что стоит за новым проектом

22:50

Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

22:42

РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

22:23

"Когда внутри умираешь": Наталка Денисенко рассказала про шаг "за край"

22:13

Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

Реклама
22:02

Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудованиеВидео

21:51

Великий выбор: всеобщая битва или жизнь по указке умалишенных Кремлямнение

21:46

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

21:13

Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

21:10

Война Маска и Трампа только начинается, следующий - Вэнсмнение

20:49

РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

20:26

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

20:17

"Поживи в моем доме неделю": Усик обратился к Трампу

19:53

В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей

19:42

Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять