По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать

В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

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Стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, минобороны РФ

Основные тезисы Новака:

Россия сможет воевать максимум до середины 2026 года

В РФ уже происходит рост дефицита бюджета, и этот процесс будет продолжаться

В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы

Страна-агрессор Россия сможет воевать максимум до середины 2026 года. В РФ происходит рост дефицита бюджета (и федерального, и местных), и этот процесс будет продолжаться.

Уже сейчас в России не выполняется немало социальных программ, и претензии из-за этого предъявляют именно местным бюджетам. Об этом сказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

По его словам, рано или поздно (более вероятно, что рано) произойдет обвал российского рубля. Новак отметил, что сейчас курс рубля держат искусственно, чтобы сдерживать инфляцию, но это нельзя делать бесконечно, особенно с учетом того, что исчерпывается резервный фонд. Поэтому поддерживать курс рубля просто будет нечем.

"К тому же из-за высокой учетной ставки сохраняются очень высокие кредитные ставки, и вследствие этого одно за другим останавливают работу российские предприятия. Даже военно-промышленного комплекса. Потому что брать кредиты под 30% не выгодно и не нужно - дешевле закрыть предприятие, всех распустить и держать деньги на депозите в банках. Иными словами, предпринимательская и производственная деятельность неэффективна и лишена смысла при таких высоких кредитных ставках", - говорит экономист.

Он отметил, что в российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

"То есть даже они уже не могут скрывать то, что достаточно долго замалчивалось, зато население убеждали, что все хорошо, работает импортозамещение, а санкции России только помогают. То, как санкции "помогают" России, мы видим по сегодняшнему плачевному состоянию российской экономики", - подытожил Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

В каком состоянии экономика РФ и как это повлияет на войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал самую вероятную дату конца войны. Российская экономика продолжает падать, и этот процесс не зависит от колебаний цен на нефть, считает эксперт Олег Жданов.

Также ранее сообщалось, что иллюзия стабильности завершится - эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФ. Российским властям нужно покрывать дефицит бюджета.

В Reuters отметили, что в Кремле опасаются обвала цен на нефть. Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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