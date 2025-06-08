Иллюзия стабильности завершится: эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФ

Российским властям нужно покрывать дефицит бюджета.

https://glavred.info/economics/illyuziya-stabilnosti-zavershitsya-ekspert-skazal-chto-budet-s-kursom-dollara-v-rf-10671590.html Ссылка скопирована

Что будет с курсом рубля / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления эксперта:

В РФ искусственно поддерживается курс рубля

Россия получает все меньше доходов от экспорта

России нужен курс не менее 120 рублей за доллар

В России искусственно поддерживается курс рубля, чтобы демонстрировать, что все вроде бы стабильно и хорошо. Но все это рано или поздно завершится. Об этом на чате в Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, РФ все меньше доходов получает от экспорта, и эта тенденция будет сохраняться.

"И для выполнения бюджета, даже с учетом увеличенного дефицита, России нужен курс не менее 120 рублей за доллар. Как минимум, подчеркиваю. Это нужно, чтобы в рублевом эквиваленте закрывать тот дефицит бюджета, который планировался ранее. Если же говорить об увеличенном втрое дефиците бюджета, который теперь прогнозируется, нужен курс рубля 140-150", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что возникает вопрос, как этот дефицит будут покрывать российские власти?

"Есть три варианта. И все они плохие, потому что они запустят целую цепь негативных экономических событий в российской экономике", - подчеркнул Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

Напомним, как сообщал Главред, эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов заявил, что страна-агрессор Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. И спад экономики в КНР повлияет на РФ гораздо больше, чем западные санкции.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что страна-оккупант Россия столкнется со сложностями, ведь глобальная рецессия уже началась. Параллельно наносятся удары по ее портовой инфраструктуре, что вредит агрессору. В такой ситуации хороших вариантов дальнейшего развития для Кремля не существует.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред