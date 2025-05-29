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Не западные санкции: Некрасов сказал, что убьет экономику РФ

Анна Ярославская
29 мая 2025, 02:31
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Если в Китае действительно начинаются экономические проблемы, то Россия, безусловно, пострадает.
Дмитрий Некрасов, Китай, РФ
РФ зависит от китайского рынка сбыта / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnekrasov, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким образом взаимосвязаны экономики КНР и РФ
  • Как проблемы в Китае отразятся на России

Страна-агрессор Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. И спад экономики в КНР повлияет на РФ гораздо больше, чем западные санкции. ​Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов.

По его словам, Россия сейчас, в целом, обеспечена деньгами. И приток иностранных инвестиции ей пока особо не нужен.

При этом РФ зависит от китайского рынка сбыта. Если в Китае действительно начинаются экономические проблемы, то Россия, безусловно, пострадает.

"И как поставщик сырья, и как покупатель технологий Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. Причем эта зависимость только растет", - сказал он.

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Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Некрасов объяснил, что проблемы Китая важны даже не только в силу связанности экономик. Дело в том, что Россия остается преимущественно сырьевым экспортером, а мировой спрос на сырье сегодня определяется в первую очередь Китаем. Это один из крупнейших потребителей, и любые замедления в китайской экономике моментально отражаются на ценах на сырье. То, что сейчас цены на нефть и другие ресурсы находятся ниже, чем несколько лет назад, — во многом как раз следствие ослабления темпов роста китайской экономики.

"Если в Китае произойдет серьезный спад, это в первую очередь ударит по ценам на нефть и другие товары. И, конечно, это повлияет на российскую экономику намного сильнее, чем любые санкции, которые еще могут ввести на Западе", - резюмировал Некрасов.

Смотрите видео интервью Дмитрия Некрасова Главреду о состоянии российской экономики:

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп не исключил возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров.

По данным Politico, Трамп дал понять, что его терпение по отношению к главе РФ Владимиру Путину исчерпывается. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.

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Кто такой Дмитрий Некрасов

Дмитрий Александрович Некрасов — российский экономист, политик и общественный деятель. Некрасов является сооснователем и директором Европейского Центра Анализа и Стратегий (CASE) — аналитического центра, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран в ЕС и США.

В своих публикациях он анализирует функционирование социальных систем, пенсионную реформу и вопросы государственного управления. Некрасов также ведёт активную деятельность в социальных сетях и блогах, делясь своими взглядами на экономические и политические процессы в России и мире.

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