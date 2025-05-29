Не западные санкции: Некрасов сказал, что убьет экономику РФ

Вы узнаете:
- Каким образом взаимосвязаны экономики КНР и РФ
- Как проблемы в Китае отразятся на России
Страна-агрессор Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. И спад экономики в КНР повлияет на РФ гораздо больше, чем западные санкции. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов.
По его словам, Россия сейчас, в целом, обеспечена деньгами. И приток иностранных инвестиции ей пока особо не нужен.
При этом РФ зависит от китайского рынка сбыта. Если в Китае действительно начинаются экономические проблемы, то Россия, безусловно, пострадает.
"И как поставщик сырья, и как покупатель технологий Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. Причем эта зависимость только растет", - сказал он.
Некрасов объяснил, что проблемы Китая важны даже не только в силу связанности экономик. Дело в том, что Россия остается преимущественно сырьевым экспортером, а мировой спрос на сырье сегодня определяется в первую очередь Китаем. Это один из крупнейших потребителей, и любые замедления в китайской экономике моментально отражаются на ценах на сырье. То, что сейчас цены на нефть и другие ресурсы находятся ниже, чем несколько лет назад, — во многом как раз следствие ослабления темпов роста китайской экономики.
"Если в Китае произойдет серьезный спад, это в первую очередь ударит по ценам на нефть и другие товары. И, конечно, это повлияет на российскую экономику намного сильнее, чем любые санкции, которые еще могут ввести на Западе", - резюмировал Некрасов.
Смотрите видео интервью Дмитрия Некрасова Главреду о состоянии российской экономики:
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, президент США Трамп не исключил возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров.
По данным Politico, Трамп дал понять, что его терпение по отношению к главе РФ Владимиру Путину исчерпывается. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.
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Кто такой Дмитрий Некрасов
Дмитрий Александрович Некрасов — российский экономист, политик и общественный деятель. Некрасов является сооснователем и директором Европейского Центра Анализа и Стратегий (CASE) — аналитического центра, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран в ЕС и США.
В своих публикациях он анализирует функционирование социальных систем, пенсионную реформу и вопросы государственного управления. Некрасов также ведёт активную деятельность в социальных сетях и блогах, делясь своими взглядами на экономические и политические процессы в России и мире.
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