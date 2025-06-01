Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель России

Главное:
- Россия может воевать еще примерно 2 года
- Война стала фактором сохранения режима Путина
На Западе считают, что страна-оккупант Россия будет способна вести активные боевые действия примерно еще 2 года. Война стала фактором сохранения правящего режима в Кремле. Об этом заявил военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.
В интервью Главреду он рассказал о том, что, согласно оценкам на Западе, россияне способны вести активные боевые действия еще длительный период времени.
"Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия еще примерно два года", - отметил Снегирев.
Также эксперт добавил, что война стала фактором сохранения российского правящего режима.
"Война - фактор сохранения режима. И держится этот режим исключительно на войне. Империя фактически начала расползаться, и единственное, что сдерживает, это наличие внешнего фактора в виде войны", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, зачем оккупантам Сумская область:
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Как сообщал Главред, российские войска усилили наступление на фронте. Как утверждают журналисты Bild, за последнюю неделю оккупанты захватили 18 населенных пунктов в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. На Сумщине враг пытается создать так называемую буферную зону.
Самые серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, рассказал президент Владимир Зеленский. Государство работает над тем, чтобы обеспечить войска всем необходимым.
Войска РФ продолжают попытки продвижения в Сумской области, сообщили аналитики DeepState. В ночь на 1 июня враг оккупировал населенный пункт Владимировка.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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