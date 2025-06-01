Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель России

Режим Владимира Путина в России держится исключительно на войне, считает Дмитрий Снегирев.

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Империя фактически начала расползаться, режим Путина удерживается благодаря войне - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Россия может воевать еще примерно 2 года

Война стала фактором сохранения режима Путина

На Западе считают, что страна-оккупант Россия будет способна вести активные боевые действия примерно еще 2 года. Война стала фактором сохранения правящего режима в Кремле. Об этом заявил военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что, согласно оценкам на Западе, россияне способны вести активные боевые действия еще длительный период времени.

"Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия еще примерно два года", - отметил Снегирев.

Также эксперт добавил, что война стала фактором сохранения российского правящего режима.

"Война - фактор сохранения режима. И держится этот режим исключительно на войне. Империя фактически начала расползаться, и единственное, что сдерживает, это наличие внешнего фактора в виде войны", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, зачем оккупантам Сумская область:

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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