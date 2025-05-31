Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - Снегирев

В ближайшем будущем Россия резко усилит боевые действия, ситуации в Донецкой и Сумской областях - звенья одной цепи, считает Дмитрий Снегирев.

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Россия будет требовать от Украины вывести войска из Донецкой области в обмен на то, что оккупанты не будут расширять зону присутствия на Сумщине - Снегирев / Главред

Российские оккупационные войска на фоне так называемого мирного процесса усилили свои атаки на фронте и воздушные удары по территории Украины. Пока Соединенные Штаты и Европа воздерживаются от решительных шагов в отношении России, она проводит активные наступательные действия в Донецкой области, открыла новый фронт в Сумской области, и пытается добиться тактических продвижений в Харьковской области. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки, сдерживая наступательные усилия противника.

В интервью Главреду военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев проанализировал, какую роль играют наступательные действия в Сумской области в планах Москвы, оценил возможности врага на севере Харьковщины, назвал основное направление удара оккупантов в Донецкой области и их ключевые цели в регионе, и рассказал, чего ждать в ближайшее время от ситуации в российско-украинской войне.

На днях британские журналисты Sky News написали, что Россия пытается накопить еще больше сил неподалеку от северных границ Харьковской области. Сообщается о концентрации вражеской группировки численностью 50 тысяч военных. Как вы оцениваете эту информацию? Какими могут быть угрозы?

Это сообщение подтверждает информацию Главного управления разведки Министерства обороны и президента Украины о накоплении оперативных резервов российских войск на Сумском направлении. Об этом свидетельствуют и данные, которые получил возглавляемый мною аналитический отдел общественной инициативы Правое дело: оперативные резервы россиян передислоцированы из тыловых районов Российской Федерации на территорию Курской области. Речь идет о подразделениях 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Они зафиксированы в районе села Гуево.

Эта ситуация указывает на два момента.

Первый - российская армия не может вытеснить подразделения Сил обороны Украины из Курской области за счет оперативно-тактических группировок "Белгород", "Брянск" и "Суджа".

Второй - военное командование РФ планирует накопление оперативных резервов, в том числе для того, чтобы создать так называемую буферную зону на территории Сумской области.

Скорее всего, в дальнейшем россияне попытаются расширить зону присутствия своих оккупационных войск на Сумщине. Сумская ОВА официально сообщила, что противник установил контроль над четырьмя поселками в Сумской области. Общая площадь захваченных территорий составляет примерно 65 квадратных километров.

По моему мнению, россияне стремятся усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

Военная заключается в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области. Для этого они выбрали Юнаковку основным направлением продвижения и будут пытаться взять под контроль логистический хаб Сумы-Юнаковка-Суджа - ключевой пункт обеспечения группировок Сил обороны на Курском и Белгородском направлениях.

Политическая задача предусматривает реализацию на поле боя громких заявлений российского диктатора Путина о "буферной зоне". И именно летом россияне будут пытаться расширить зону присутствия на территории Украины.

Россия концентрирует подразделения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа Российской Федерации в районе населенного пункта Гуево на Курщине - Снегирев

Здесь стоит обратить внимание на основную составляющую российской операции - информационно-политическую компоненту.

Ситуация в Сумской области будет использована как рычаг военно-политического давления на Украину и Соединенные Штаты во время переговоров. Если раньше украинская сторона после контрнаступления в Курской области планировала обменять российские территории, например, на Запорожскую АЭС, или на свои земли, то теперь будут предложения от Российской Федерации.

Думаю, ожидаются ультиматумы - Россия устроит "торги". Украину будут заставлять согласиться на вывод своих подразделений из контролируемых районов Донецкой, Луганской (которая уже почти полностью оккупирована), Запорожской и Херсонской областей, угрожая, мол, оставить за собой так называемое право на расширение военного присутствия в Сумской области. Или скажут примерно следующее: отдайте нам Донецкую область, а мы не будем расширять театр боевых действий за счет Харьковской и Сумской областей.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, каких ультиматумов ждать от РФ:

Что касается оккупированной части Запорожской области, стоит ожидать политических торгов и "качелей". Американцы своим предложением, которое предусматривает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, создали для россиян настоящую ловушку. Почему так? Потому что появление демилитаризованной зоны в районе ЗАЭС будет включать развертывание военного контингента. Он будет нужен для того, чтобы обеспечить работу стратегического объекта - атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе. Таким шагом американцы перечеркнут "красные линии" Москвы, которая настаивает на отсутствии каких-либо миротворцев на оккупированных районах Запорожской области, включенных в состав РФ. Предложение США фактически ставит точку в российских хотелках относительно тотального контроля над территориями, которые она ошибочно считает своими, и в целом над регионом.

Возможность полной оккупации Херсонской области также является проблемой для россиян. В частности, из-за природного барьера - реки Днепр. Ширина Днепра - до 1 километра. Таким образом, проведение крупных десантных операций и военная оккупация регионы фактически невозможны. Россияне это признают.

Россия хочет использовать Сумскую область в качестве фактора влияния на Украину и США во время переговоров - Снегирев / Informator.ua

В общем, я подчеркиваю, что резкая активизация россиян именно на Константиновском и Сумском направлении - звенья одной цепи. И именно Константиновское, а не Покровское, сейчас станет основным направлением российского удара. А Сумская область оккупантам нужна для того, чтобы получить Донецкую область.

Мы видим, что в районах Липцев и Волчанска Харьковской области оккупанты уперлись в украинскую оборону. Правильно ли я понимаю, что в такой ситуации они будут пытаться открыть новые участки фронта, как на Харьковщине, так и на Сумщине?

Да, но россияне прекрасно понимают, что оперативных резервов для проведения военной операции по захвату Харькова у них нет. Они 9 месяцев штурмовали Бахмут и до сих пор не контролируют Часов Яр, где уже больше года продолжаются боевые действия. Учитывая эти примеры и дефицит у противника личного состава, отмечу, что оккупация городов-миллионников, таких как Харьков или Запорожье, нереальна.

Также стоит отметить, что недавно на Липцевском направлении Силы обороны провели успешные контрнаступательные действия, во время которых взяли под контроль 200 гектаров лесных насаждений. Это колоссальный успех, потому что наши войска сорвали планы оккупантов по прорыву к Липцам. Если бы россияне попали в Липцы, то получили бы возможность выхода на огневой контроль над жилыми кварталами Харькова, что было их стратегической целью.

Цель россиян - захват четырех промышленных городов Донецкой области: Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки. Это промышленные города. Сплошная агломерация - один город переходит в другой. И активизация на Сумском направлении, как я уже говорил выше, привязана к ситуации в Донецкой области. Скорее всего, Россия будет требовать от Украины вывода войск из Донецкой области в обмен на то, что оккупанты не будут расширять зону своего присутствия в Сумской области. А на Сумщине крупных городов нет - ландшафт местности позволяет оккупантам увеличить зону влияния.

Когда, по вашему мнению, следует ожидать кульминации этих наступательных действий - в первой половине лета, во второй или, возможно, где-то посередине?

Не стоит говорить о дедлайнах, они постоянно не подтверждаются. У россиян нет никаких дедлайнов - это подтверждается и заявлением российского диктатора Путина, который говорил, что у них нет четких сроков по выполнению стратегических задач так называемой специальной военной операции. Сообщения об определенных дедлайнах - не более, чем информационные поводы.

Оккупанты будут наступать все лето. Максимально использовать этот период, потому что понимают: осенью ожидается бездорожье, которое мешает работать колесной и гусеничной технике, FPV-дронам, и значительно снижает возможности для дальнейшего продвижения.

Кремль будет выдвигать территориальные ультиматумы Украине, угрожая усилением наступления в Сумской области - Снегирев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Российские пропагандисты отмечали, что Путин, когда говорил о так называемой буферной зоне на территории Украины, также упоминал и Брянскую область. Есть ли угрозы для севера?

Здесь стоит говорить об определенном элементе информационно-политического давления на Украину, с намеком, что театр боевых действий может распространиться и на Черниговскую область. Тема военных учений России и Беларуси, которые запланированы на начало осени, вбрасывается для обсуждения, чтобы провести параллели с февралем 2022 года. Но пока нет оснований говорить о том, что на территории республики Беларусь присутствует российский военный контингент, который готов к наступательным операциям. Перемещение личного состава, средств поражения или тяжелой бронетехники, не фиксируется.

Однако создается паника. В том числе, и западными СМИ. Например, издание Bild опубликовало материал о том, что жители Сувалкского коридора якобы покидают свои дома из-за страха вторжения Российской Федерации в Польшу и Балтийские страны. Также вышла статья The Economist о том, что россияне могут масштабировать удары по Украине тысячами дронов, что вообще не соответствует действительности. Такие публикации не могут нас не настораживать.

Подобные сообщения - давление на Украину и страны НАТО.

Кстати, американское издание TheWashingtonPost опубликовало материал, в котором говорится, что в 2026 году Россия столкнется с проблемами на поле боя, поскольку ей будет не хватать личного состава и военной техники. Это тоже, мягко говоря, противоречивое сообщение? Как вы в целом оцениваете способность России продолжать войну?

Заявление из материала The Washington Post, мягко говоря, очень противоречивое. Несмотря на санкции, военно-промышленный комплекс Российской Федерации продолжает работать. Мы могли в этом убедиться, когда россияне усилили удары по Украине аэробаллистическими и аэродинамическими средствами поражения. К тому же российская экономика переведена на военные рельсы, а общество - милитаризовано.

В нынешней ситуации война очень выгодна для России, ведь ее военно-промышленный комплекс стал локомотивом экономики. Развитие ВПК тянет за собой другие отрасли, позволяя частично нивелировать последствия западных санкций. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что война может продолжаться еще некоторое время.

Зато в Украине, к сожалению, роль ВПК не столь велика. Отечественный комплекс на 11-м году войны удовлетворяет потребности Сил обороны лишь на 30%.

Давайте подробно проанализируем возможности российского ВПК.

Угрозы захвата Харькова или Запорожья нет, врагу не хватит для этого сил - Снегирев / ua.depositphotos.com

В России заявили, что остановили программу по разработке новейшего самолета радиолокационного дозора А-100 Премьер. Это самолет, который на большом расстоянии обнаруживает цели. Сейчас у россиян есть еще старые советские самолеты - А-50 и А-50У. Общая численность может составлять до 10 единиц. Так вот, проект, над которым работали 15 лет, поставлен на паузу, потому что нет возможностей получать западные компоненты.

Такие самолеты - уши и глаза российской противовоздушной обороны. И когда в результате операций ГУР МО один А-50 был сбит, а другой - поврежден на территории Беларуси, россияне оказались перед вызовом.

Более того, проект самолета Байкал, который должен был заменить советский "кукурузник" Ан-2, тоже поставили на паузу. Россияне с апломбом заявили, что, мол, новые самолеты им не нужны, и они будут летать на "кукурузниках", и их модернизировать. Но как они это будут делать?

Вдобавок Россия провалила контракт с Индией по поставке зенитных ракетных комплексов С-400. Россияне не в состоянии выполнить даже международные обязательства, не говоря уже о модернизации собственной ПВО.

В целом систему ПВО России мы проанализировали - дыра.

Думаю, также стоит разобрать и вопрос бронетехники.

Россияне проводят модернизацию советских образцов техники. В частности, это танки Т-62, Т-54 и Т-55. И если до начала полномасштабного вторжения у них на складах было 15 тысяч единиц советской бронетехники, то сейчас, по сообщениям Генштаба ВСУ, уничтожено ориентировочно до 11 тысяч танков. OSINT-разведчики и исследователи считают, что на российских складах осталось чуть больше 4 тысяч танков. Причем почти половина из них небоеспособна.

И когда россияне говорят, что у них еще в наличии 1,5 тысячи единиц бронетехники, речь идет о восстановленной советской технике. На самом деле их производственные возможности позволяют выпускать максимум 100-150 единиц новейшей бронетехники в год. А этого катастрофически мало.

Западные оценки свидетельствуют о том, что Россия сможет воевать еще минимум 2 года, отметил Снегирев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Впрочем, несмотря на вышеуказанные моменты, надо также отметить, что у России остается большой мобилизационный ресурс. Если раньше были данные о 20 миллионах человек, то теперь глава Службы внешней разведки Украины заявил об увеличении цифры еще на 5 миллионов человек. И здесь у нас могут возникнуть проблемы. Россияне будут использовать тактику Второй мировой войны, так называемые мясные штурмы.

Для того, чтобы разобраться, какими в дальнейшем будут военные возможности россиян, стоит отметить, что все будет зависеть от следующих шагов со стороны Соединенных Штатов. А именно - от косвенного санкционного давления. В первую очередь, на нефтегазодобывающую отрасль и банковский сектор.

Несмотря на обвинения Трампа в пророссийской риторике, американцы прибегли к определенным шагам, которые ослабляют россиян. Давайте их проанализируем.

Начнем с обвала цен на нефть.

Они спровоцированы визитом Трампа в Саудовскую Аравию. Перед тем, как Трамп туда поехал, Саудовская Аравия - как ключевая страна ОПЕК - в унисон с Россией, выступала категорически против увеличения добычи нефти. Эр-Рияд держал цену на уровне 70 долларов за баррель. Именно эта цена заложена в российском бюджете. Что произошло после поездки Трампа? Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи нефти. Увеличил добычу и Ирак - третья страна в мире по потенциалу нефтедобычи. Даже условно пророссийский Казахстан - десятая страна по добыче нефти - тоже увеличил объемы нефтедобычи.

К чему это привело? Цены упали до уровня 55 долларов за баррель нефти. И уже в российском Минфине отчитываются об убытках бюджета объемом 2 трлн рублей. И это Соединенные Штаты, если говорить российской риторикой, еще ничего не начинали. Они лишь разогревают ситуацию.

Кроме того, Панама под давлением США приняла беспрецедентное решение и отменила соглашения по 129 танкерам так называемого теневого флота РФ, который перевозит нефть. Это при том, что общее количество таких российских танкеров составляет до 500 судов. Каждое четвертое ржавое корыто уже не может перевозить российскую нефть. И это прямое давление со стороны Белого дома на Россию. Подобные действия влияют на возможности россиян по ведению дальнейших активных боевых действий.

Еще один шаг - встреча Трампа с новым руководством Сирии.

О чем договорились? Фактически выбросили Россию из Сирии. Кроме того, россияне потеряли возможность добычи нефти и газа в районе Дейр-эз-Зора. В свое время в боях за этот нефтеносный регион погибла не одна сотня боевиков ЧВК Вагнер. Теперь там будут добывать нефть американские и турецкие компании. Наверняка подключится и Катар. И теперь Российская Федерация лишена возможности получать нефть, которая шла фактически в обход санкций Соединенных Штатов и пополняла бюджет Российской Федерации "черным налом".

Также Сирия отказала России в инвестировании в портовую инфраструктуру Тартуса. А это была единственная российская военно-морская база в этом регионе.

Создается впечатление, что даже в случае введения Соединенными Штатами жестких санкций против России, она все равно сможет вести войну еще длительное время, поскольку имеет значительный запас прочности.

К сожалению, это так. Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия примерно еще два года.

Администрация Трампа существенно давит на Россию, Соединенные Штаты начали разогревать ситуацию - Снегирев / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скриншот YouTube

К тому же, война стала фактором укрепления режима Путина в России.

Да. Война - фактор сохранения режима. И держится этот режим исключительно на войне. Империя фактически начала расползаться, и единственное, что сдерживает, это наличие внешнего фактора в виде войны.

Чего нам ждать в ближайшем будущем в такой сложной военно-политической ситуации?

Активизации боевых действий по всему российско-украинскому фронту, длина которого - 1200 километров. Россияне будут имитировать переговорный процесс и под прикрытием так называемых мирных договоренностей или предложений, резко усилят свои агрессивные действия. Как наземные, так и в воздухе - в последние дни мы уже видели усиление ударов аэродонамическими и аэробаллистическими средствами поражения по территории Украины.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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