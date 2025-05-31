РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

Что известно:
- РФ увеличила активность на фронте
- Наиболее серьезные бои на трех направлениях
На украинском фронте увеличилась российская активность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.
"Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас власть работает над обеспечением Сил обороны всем необходимым.
"Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки - по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами", - добавил президент.
Ситуация на Сумском направлении - последние новости
Как писал Главред, враг сосредоточил 50-тысячное войско для наступления в Сумской области, а ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам. При этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.
Известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.
В субботу, 31 мая, глава Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.
Читайте также:
- ВСУ сорвали наступление РФ: аналитик заявил о колоссальном успехе на фронте
- Есть ли угроза наступления россиян с севера: эксперт четко ответил
- Враг прорывается в трех областях: СМИ заявили о захвате 18 сел Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред