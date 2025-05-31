РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

Украина пытается сделать все, чтобы обеспечить Силы обороны всем необходимым.

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РФ увеличила активность на фронте / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 93 Омбр

Что известно:

РФ увеличила активность на фронте

Наиболее серьезные бои на трех направлениях

На украинском фронте увеличилась российская активность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

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"Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас власть работает над обеспечением Сил обороны всем необходимым.

"Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки - по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами", - добавил президент.

Ситуация на Сумском направлении - последние новости

Как писал Главред, враг сосредоточил 50-тысячное войско для наступления в Сумской области, а ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам. При этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.

Известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.

В субботу, 31 мая, глава Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

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