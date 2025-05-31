"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

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- На Сумщине мало механизированных штурмов РФ
- РФ перебрасывает на сумское направление войска из Донецкой области
Российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.
По словам командира одного из батальонов 117-й бригады ТРО по имени Андрей, на Сумщине мало механизированных штурмов, но очень много "пехотных накатов", передает Сurrenttime.
"Возможно, техника будет втягиваться вскоре. Но я думаю, что ее здесь очень мало", – говорит он.
Военнослужащий знает информацию от военных аналитиков о том, что Россия перебрасывает на сумское направление части войск из Донецкой области. Именно поэтому расчет гаубицы ведет стрельбу не только на срыв российских штурмов, а и по логистике противника.
"Сейчас напряженней работа стала. У них там сосредоточение на границе", – говорит один из бойцов бригады.
117 бригада – это Сумская тероборона. Большинство солдат из Сум или области. Поэтому находиться здесь для них особенно важно – они в прямом смысле защищают свои дома.
"Вижу, что там происходит. Это страшно, за родных страшно", – признается один из бойцов.
Украинские военные официально сообщают о попытках продвижения противника к ряду населенных пунктов. А в Красном Кресте заявили, что эвакуация из некоторых сел уже невозможна – там видели российских военных. Именно поэтому пока разговоры о перемирии лишь остаются разговорами в блиндаже.
"Переговоры возможны, но мне кажется, нас история уже научила, начиная с 2014 по 2019 год, как ведутся переговоры. И, поверьте, в глазах этих хлопцев вы не найдете надежды на переговоры", – говорит командир батальона Андрей.
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