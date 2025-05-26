Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник – СМИ

Алексей Тесля
26 мая 2025, 17:17
1631
Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.
Российские военные
Армия РФ может готовить новый штурм / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Главное:

  • Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта
  • РФ сосредоточила около 50 000 военнослужащих в Курской области

Согласно ряду западных источников, Россия перебросила около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковскую область Украины.

На Западе его нередко называют "украинской крепостью", и существует мнение, что Москва может готовить масштабное наступление с целью овладеть этим стратегически важным городом, говорится в материале The Military Watch.

видео дня

В последние недели российские войска продвинулись вблизи Харькова, в частности захватили село Каменка в конце апреля, что считается одним из тактических успехов.

Начальник штаба 13-й оперативной бригады Вооружённых сил Украины Андрей Помагайбус, комментируя перемещение российских войск, отметил, что противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам. По его словам, действия российской стороны указывают на подготовку к активным наступательным операциям.

Кроме того, появление в регионе российских Воздушно-десантных войск — элитных подразделений, которые ранее участвовали в отражении украинской атаки на Курскую область, может свидетельствовать о планах начала масштабного наступления на Харьков.

Российские войска сосредоточили около 50 000 военнослужащих в Курской области, включая подразделения Северной Кореи, с целью подготовки к возможному наступлению на Харьков. Этот шаг рассматривается как попытка усилить давление на Харьков, который считается важным стратегическим объектом для Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), Россия формирует Северную группировку войск, включающую элементы Ленинградского военного округа, для операций в направлении Белгород–Харьков. В рамках этой группировки переброшены силы 30-го мотострелкового полка и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

Украинские военные отмечают, что российские войска усиливают подготовку к активным штурмовым действиям в районе Харькова. Также сообщается о присутствии элитных подразделений Воздушно-десантных войск России, что указывает на возможное планирование наступления на Харьков.

В то же время, несмотря на значительные усилия, российские аналитики считают невозможным захват самого Харькова. Ожидается, что российские войска будут стремиться к постепенному расширению зоны контроля и усилению давления на украинские позиции в регионе.

Вероятность нового наступления РФ – последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Глава Кремля Владимир Путин может планировать оккупацию города Сумы и Сумской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Ранее Путин объявил о планах по созданию "буферной зоны" вблизи Курской, Брянской и Белгородской областей.

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению, сообщили в Sky News. По мнению аналитика Майкла Кларка, Кремль может готовиться к военной операции вблизи приграничных Харькова и Сум.

Другие новости:

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Харьковская область война России и Украины российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

17:49Синоптик
Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии - СМИ

Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии - СМИ

17:09Мир
Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

16:00Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

Макрона публично "избила" жена: что известно

Макрона публично "избила" жена: что известно

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

Последние новости

17:49

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

17:38

В Украине переписали цены на валюту: сколько теперь стоит доллар

17:37

Как быстро удалить скотч и силикон с поверхностей - простые лайфхаки для дома

17:21

Мягкая, талантливая и совсем другая: актеры намекнули, кто заменит Полину Василину в продолжении сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 4"

17:17

Десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник – СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:09

Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии - СМИ

16:58

В Чернобыле увидели очень странного волка: чем его вид удивил сеть

16:57

4 запрета, которые нельзя нарушать: как уберечь себя от беды 27 мая

16:33

Цены "штормит": в Украине существенно дорожают популярные овощи

Реклама
16:30

Правда о красном вине, которую боятся озвучить: эксперт раскрыл неожиданные факты

16:25

Зеленский едет в Германию: СМИ раскрыли темы разговора

16:10

Мечта каждого садовода: как посадить голубику и не испортить почву

16:00

Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

15:52

Не просто интуиция - 3 знака зодиака, которые имеют "шестое чувство"

15:50

"Самое дурацкое время": Козловский рассказал про дедовщину на службе и чем занимается сейчас

15:34

Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

15:15

"Путин обезумел": в Кремле ответили на громкое заявление Трампа

15:14

Там, куда не пускают пассажиров: стюардесса показала секретную комнату в самолете

15:14

У Украины заканчиваются Patriot: в WP узнали, почему США не спешат помогать

15:07

Неожиданный плюс к пенсии: кому повезет получить более 500 грн надбавки

Реклама
14:55

В Кременчуге против патруля ТЦК применили травмат и газовый балон

14:16

РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

14:12

Последний шанс подать заявку: некоторые украинцы могут получить по 54 тыс. грн

14:11

Жених Никитюк показал Лесю в новом свете - как отреагировала ведущая

14:10

Можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике: священник ответилВидео

14:08

В сбитом БпЛА якобы нашли записку: в ЦПД отреагировали на "новую" технологию РФ

14:06

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

13:15

Сколько людей РФ может мобилизовать на войну: в СВР назвали огромную цифру

13:13

РФ может готовить новую войну в Европе: в разведке узнали сроки и цели

13:11

Доллар по 42: эксперт спрогнозировал, когда валюта достигнет новой отметки

13:04

Где кролик: только люди с "орлиным зрением" угадают за 5 секунд

13:02

Магнитная буря ударит с новой силой: зафиксирована мощная солнечная вспышка

13:01

Самая масштабная атака с начала войны: Зеленский рассказал о ночном ударе РФ

12:58

В дом Жени Яновича попал российский дрон - что с ведущим

12:45

Цены на овощи в Украине изменились: что подорожало и подешевело

12:33

Впервые на украинском телевидении: почему стоит посмотреть исторический сериал "Домина"

12:16

РФ запустила рекордное количество дронов: что известно о ночной атаке оккупантовФото

12:15

Макрона публично "избила" жена: что известноВидео

12:11

РФ производит ракеты с БпЛА быстрее их использования и может усилить удары – FT

12:08

Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены

Реклама
12:08

"Это факт": в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

12:05

Алексея Суханова признали в РФ иностранным агентом - детали

11:58

27 мая нельзя ссориться и обманывать: какой праздник и день ангела

11:54

"Уже нет с нами": Вера Кекелия призналась, с какими трудностями она столкнулась

11:35

Лунный календарь на июнь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

11:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

11:21

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

11:13

В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

11:08

Китайский гороскоп на завтра 27 мая: Змеям - обиды, Лошадям - трудные времена

11:06

Перспективы мрачные: у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять