Десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник – СМИ

Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

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Армия РФ может готовить новый штурм / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

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Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта

РФ сосредоточила около 50 000 военнослужащих в Курской области

Согласно ряду западных источников, Россия перебросила около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковскую область Украины.

На Западе его нередко называют "украинской крепостью", и существует мнение, что Москва может готовить масштабное наступление с целью овладеть этим стратегически важным городом, говорится в материале The Military Watch.

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В последние недели российские войска продвинулись вблизи Харькова, в частности захватили село Каменка в конце апреля, что считается одним из тактических успехов.

Начальник штаба 13-й оперативной бригады Вооружённых сил Украины Андрей Помагайбус, комментируя перемещение российских войск, отметил, что противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам. По его словам, действия российской стороны указывают на подготовку к активным наступательным операциям.

Кроме того, появление в регионе российских Воздушно-десантных войск — элитных подразделений, которые ранее участвовали в отражении украинской атаки на Курскую область, может свидетельствовать о планах начала масштабного наступления на Харьков.

Российские войска сосредоточили около 50 000 военнослужащих в Курской области, включая подразделения Северной Кореи, с целью подготовки к возможному наступлению на Харьков. Этот шаг рассматривается как попытка усилить давление на Харьков, который считается важным стратегическим объектом для Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), Россия формирует Северную группировку войск, включающую элементы Ленинградского военного округа, для операций в направлении Белгород–Харьков. В рамках этой группировки переброшены силы 30-го мотострелкового полка и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

Украинские военные отмечают, что российские войска усиливают подготовку к активным штурмовым действиям в районе Харькова. Также сообщается о присутствии элитных подразделений Воздушно-десантных войск России, что указывает на возможное планирование наступления на Харьков.

В то же время, несмотря на значительные усилия, российские аналитики считают невозможным захват самого Харькова. Ожидается, что российские войска будут стремиться к постепенному расширению зоны контроля и усилению давления на украинские позиции в регионе.

Вероятность нового наступления РФ – последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Глава Кремля Владимир Путин может планировать оккупацию города Сумы и Сумской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Ранее Путин объявил о планах по созданию "буферной зоны" вблизи Курской, Брянской и Белгородской областей.

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению, сообщили в Sky News. По мнению аналитика Майкла Кларка, Кремль может готовиться к военной операции вблизи приграничных Харькова и Сум.

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Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

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