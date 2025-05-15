РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

Лишь на Сумском направлении РФ сосредотачивала почти 70 тысяч оккупантов.

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РФ пошла в наступление на всех направлениях / Коллаж: Главред: фото: ОП, 77 ОДШП

О чем говорит Зеленский:

РФ несколько месяцев продолжает наступление

Сумское направление было одним из главных

Российские оккупанты наступают на всех направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он отметил, что это наступление продолжается уже несколько месяцев. Одним из главных направлений стало Сумское.

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"Свои наступательные действия, они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что РФ не планирует останавливаться. Оккупанты пытаются восстанавливать свои силы и перегруппировываться.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. Он также считает, что в ближайшее время перемирия не будет.

Командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев заявил, что Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в Донецкой области сразу на трех направлениях.

Кроме того, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

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