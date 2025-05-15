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ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

Марина Фурман
15 мая 2025, 08:35
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Противник атакует позиции Сил обороны на нескольких направлениях.
ВГУ, карта
ВСУ продвигаются на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstate

Основное:

  • Силы обороны Украины имеют успехи на востоке
  • Оккупанты продвинулись на 4 направлениях фронта

Армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские защитники прошли к западной части Мирного, что к востоку от Покровска, и в центральной части Лисовки, что на юго-восток от города.

видео дня

В свою очередь российские захватчики имеют продвижение на 4 участках фронта.

Аналитики отмечают, что противник продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные данные от 13 и 14 мая свидетельствуют, что они прошли на север от Торецка и на запад от Яблоновки, что на юго-запад от города, а еще - на юго-запад от Зари, что на юго-запад от Торецка.

Также оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки.

Еще враг имел продвижение на Кураховском направлении, в частности в южной части Багатира, что к западу от Курахово.

Кроме того, бои продолжались на Курском, Купянском, Северском, Новопавловском и Херсонском направлениях. Однако информации о продвижении врага нет. Противник атаковал позиции бойцов ВСУ, но без прогресса.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман рассказывал, армия страны-агрессора России снижает темпы наступления на Покровском направлении. По его словам, украинские военные не только продолжают удерживать инициативу возле Покровска, но и развивают тактическое преимущество на этом участке фронта.

Ранее аналитики ISW сообщили, что у ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях. Украинские войска продвинулись в район к северу от населенного пункта Дружба.

Недавно Главред со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина писал, что на юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные, в том числе и с помощью мотоциклетной техники, пытаются прорваться в Днепропетровскую область.

По его словам, сейчас на этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов, которые несут там большие потери. Речь идет о примерно 150 человек личного состава ежесуточно.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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