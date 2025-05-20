"Стыдно стало за вас": Влад Яма попал в громкий скандал и разозлил поклонников

Кратко:
- Влад Яма решил пошутить в соцсетях
- Как отреагировали поклонники танцора
Украинский скандальный танцор Влад Яма, который сбежал из Украины в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, показался в образе Папы Римского.
На своей странице в соцсетях беглец опубликовал снимок в одежде Папы на балконе в Ватикане, скорее всего, фото было сделано при помощи искусственного интеллекта.
"Танцевальный Папа", - написал танцор.
Такая шутка совсем не понравилась подписчикам Влада, и они высказали свое недовольство в комментариях.
"Еще один богохульник объявился";
"Почему-то стыдно стало за вас"
"Да и такое", - отметили поклонники.
Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
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Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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