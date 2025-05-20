Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

Кратко:
- Трамп назвал свой разговор с Путиным "замечательным"
- Путин уклоняется от идеи 30-дневного перемирия
Вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные санкции, на которые некоторые надеялись, президент США Дональд Трамп назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине, пишет The Times.
Выгодным для Путина является и то, что Трамп может отказался от участия американской стороны в переговорах по Украине. В издании напомнили, что глава Белого дома даже предположил, что их может провести Папа Римский в Ватикане, и заявил, что конфликт "может быть урегулирован только между двумя сторонами".
"Трамп впервые предложил 30-дневное прекращение огня в марте. С тех пор Путин уклонялся от этой идеи, уклонялся от нее и мешал - делал все возможное, кроме принятия перемирия. Эта задержка позволила российским войскам сосредоточиться для нового наступления", - говорится в материале.
В статье подытоживается, что после этого разговора двух президентов "слабая надежда на санкции США и усиление решимости Трампа выглядит менее реалистичной, чем когда-либо".
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.
Напомним, в материале Politico говорилось, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.
Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.
Читайте также:
- Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"
- "Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева
- Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред