Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

О чем сказал Кэллог:
- США и ЕС могут ввести против РФ беспрецедентные санкции
- США могут начать противодействовать российскому "теневому флоту"
США и Европа готовы ввести против России беспрецедентно жесткие санкции, если она откажется от перемирия с Украиной. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
Он отметил, что в Конгрессе США уже разработан законопроект о новых ограничениях, который поддержали более 70 сенаторов. Санкции могут коснуться в частности Центрального банка РФ и "теневого флота", который обеспечивает значительную часть экспорта российской нефти.
Келлог напомнил, что примерно 70% этой нефти транспортируется через Балтийское море, и США могут начать действовать против таких судов.
"Мы предупредили об этом президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Послушайте, это очень серьезно. Эти санкции очень серьезные. Они более жесткие, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", - отметил Келлог.
Он также добавил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц настроен жестко в отношении санкций, а европейские страны все активнее поддерживают Украину.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские лидеры пока воздерживаются от призывов к новым санкциям против России, ожидая возможной личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время президент США Дональд Трамп на закрытых переговорах дал понять, что рассмотрит вариант усиления санкционного давления на Кремль, если этого потребует ситуация. По данным Bloomberg, Украина вместе с европейскими союзниками требует 30-дневного прекращения огня и предупредила Россию о введении новых санкций в случае отказа.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что в настоящее время ведутся активные переговоры по достижению 30-дневного режима тишины. В случае срыва договоренностей Россия может столкнуться с жесткими международными ограничениями.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
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