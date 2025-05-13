Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

Юрий Берендий
13 мая 2025, 20:20
342
США и страны Европы предупредили российского диктатора Путина о последствиях для России, если он откажется от прекращения огня, отметил Келлог.
Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня
Чем для России обернется отказ от прекращения огня / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Кэллог:

  • США и ЕС могут ввести против РФ беспрецедентные санкции
  • США могут начать противодействовать российскому "теневому флоту"

США и Европа готовы ввести против России беспрецедентно жесткие санкции, если она откажется от перемирия с Украиной. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

Он отметил, что в Конгрессе США уже разработан законопроект о новых ограничениях, который поддержали более 70 сенаторов. Санкции могут коснуться в частности Центрального банка РФ и "теневого флота", который обеспечивает значительную часть экспорта российской нефти.

видео дня

Келлог напомнил, что примерно 70% этой нефти транспортируется через Балтийское море, и США могут начать действовать против таких судов.

"Мы предупредили об этом президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Послушайте, это очень серьезно. Эти санкции очень серьезные. Они более жесткие, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", - отметил Келлог.

Он также добавил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц настроен жестко в отношении санкций, а европейские страны все активнее поддерживают Украину.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские лидеры пока воздерживаются от призывов к новым санкциям против России, ожидая возможной личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп на закрытых переговорах дал понять, что рассмотрит вариант усиления санкционного давления на Кремль, если этого потребует ситуация. По данным Bloomberg, Украина вместе с европейскими союзниками требует 30-дневного прекращения огня и предупредила Россию о введении новых санкций в случае отказа.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что в настоящее время ведутся активные переговоры по достижению 30-дневного режима тишины. В случае срыва договоренностей Россия может столкнуться с жесткими международными ограничениями.

Другие новости:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине санкции против России мирное урегулирование мирные переговоры Кит Келлог
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

20:20Война
РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

20:19Война
Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

19:14Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:57

Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио: СМИ раскрыли подробности

20:37

Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в маеВидео

20:20

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

20:19

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

20:10

Почему цветы закрываются на ночь: биология сна растений и цветочные часы

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
20:10

Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путинмнение

20:00

Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культурВидео

19:54

Суд отказал в привлечении Коломойского к делу Порошенко по обжалованию санкций

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

Реклама
19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

Реклама
17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

Реклама
14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

14:27

В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

14:15

Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

14:13

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

13:47

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

13:36

Теперь тюрьма: путиниста Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

13:27

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

13:21

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

13:09

Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

12:48

На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять