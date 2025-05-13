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Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2025, 19:14
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Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 4-12 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 14 мая
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 14 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидаются периодические дожди 14 мая. Существенных осадков не будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

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Температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла. Теплее всего будет в Луганской области, а в Закарпатской - холоднее всего.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 14 мая
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: ventusky

Погода 14 мая

В Украине 14 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, на высокогорье Карпат 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 14 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+12 градусов.

погода 14 мая
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Погода 14 мая в Киеве

В Киеве 14 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 13 мая на Киевщине ожидается гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

погода 14 мая
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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