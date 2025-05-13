Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 14 мая
- Где температура воздуха опустится до +2 градусов
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине 14 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидаются периодические дожди 14 мая. Существенных осадков не будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.
Температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла. Теплее всего будет в Луганской области, а в Закарпатской - холоднее всего.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 14 мая
В Украине 14 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, на высокогорье Карпат 5-10° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 14 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+12 градусов.
Погода 14 мая в Киеве
В Киеве 14 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.
До конца суток 13 мая на Киевщине ожидается гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.
9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.
Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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