Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

Читайте в материале:
- Кто сможет не платить за коммуналку во время войны
- Как подтвердить повреждение имущества и получить льготы
- Какие изменения ждут владельцев разрушенных домов
Владельцы жилья, которое было уничтожено или серьезно повреждено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, временно не будут платить за коммунальные услуги и управление домом.
Соответствующие нормы содержит законопроект №13155, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 13 мая. Инициативу поддержал 271 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ предусматривает, что освобождение от уплаты будет действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения. Для этого необходимо документальное подтверждение повреждения жилья - акт комиссионного обследования.
"Законопроект имеет целью освободить владельцев жилья, поврежденного в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, от обязанности оплачивать коммунальные услуги, которые не предоставляются", - говорится в документе.
Новая инициатива касается не только квартир, но и нежилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах.
Среди основных положений
- прекращение начисления оплаты за управление домом в случае его повреждения или уничтожения;
- освобождение от коммунальных платежей на время действия военного положения и 12 месяцев после его завершения;
- фиксация даты повреждения и восстановления объекта на основании акта обследования.
Кроме того, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получат право самостоятельно принимать решение об изменении размера взносов или полном освобождении от них для владельцев разрушенного жилья.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине
Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года в Очакове начали действовать обновленные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Очаковский городской совет принял соответствующее решение из-за значительного роста расходов на предоставление этих услуг и финансовых трудностей общины.
Также отмечалось, что украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий. ПФУ проводит ежегодный пересмотр права на получение субсидий на следующий период - такая процедура происходит после завершения отопительного сезона.
В то же время в Минэнерго успокоили граждан, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги.
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