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Неожиданные изменения цен на овощи и фрукты: чего ожидать покупателям на этой неделе

Руслан Иваненко
12 мая 2025, 20:50
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Предложение овощей растет, но цены на некоторые продукты все еще продолжают колебаться.
Овощи, фрукты, деньги
Что скрывают цены на овощи на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

  • Как изменились цены на продукты и что повлияло на рынок
  • Почему одни овощи дешевеют, а другие дорожают

На украинском плодоовощном рынке на прошлой неделе цены в основном падали. Этому поспособствовали отечественные тепличные хозяйства, которые увеличили предложение овощей на фоне сезонного повышения урожая, сообщает EastFruit.

Цены на продукты меняются: дешевеют прошлогодний картофель (15-24 грн/кг) и морковь (30-38 грн/кг), в то же время репчатый лук начал дорожать из-за сокращения предложения - его цена выросла с 14-18 до 20-26 грн/кг.

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Прохладная погода сказалась на выборке огурцов, что привело к росту цен с 25-50 до 50-75 грн/кг. Подорожали также томаты (60-105 грн/кг) и сладкий перец (120-124 грн/кг).

Цены на редис снижаются - с 23-25 до 20-25 грн/кг, а пекинская капуста подорожала (35-45 грн/кг). Цветная капуста стала дешевле, ее цена снизилась с 110-120 до 60-70 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В сегменте зелени выросли цены на лук (90-100 грн/кг), петрушку (180-200 грн/кг) и салат (40-50 грн/кг), тогда как укроп подешевел со 160-170 до 120-160 грн/кг. Цены на спаржу изменились в пределах 200-350 грн/кг из-за увеличения предложения.

Стоимость яблок выросла до 50 грн/кг из-за сокращения предложения, а цены на лимоны выросли с 80-90 до 80-120 грн/кг. Апельсины подешевели (65-120 грн/кг), а диапазон цен на киви расширился с 110-190 до 105-240 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий с начала года уровень инфляции - потребительские цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Кроме того, в начале мая в Украине отмечается относительная стабильность цен на молочное сырье, что связано с оживлением спроса на отечественную молочную продукцию за рубежом. В то же время, из-за снижения внутреннего спроса, дальнейший рост закупочных цен будет зависеть от темпов расширения экспорта в ближайший период.

В то же время последние недели в стране наблюдается снижение стоимости тепличных овощей, в частности популярного "салатного набора". Такая динамика объясняется сезонным фактором, ростом поставок от украинских производителей и стабильным импортом.

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