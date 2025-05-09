Запасы на исходе: цены на прошлогодний овощ рванули вверх

Цена в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.

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Цены на прошлогодний овощ рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

В Украине подорожал прошлогодний лук

Сколько сейчас стоит кг овоща

После незначительно удешевления, цены на репчатый лук на украинском рынке снова начали расти.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, рост цен связан с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах.

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При этом торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

Согласно данным аналитиков, фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время они признаются, что более существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемого лука.

"Отметим, что на данный момент лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и далее повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается", - говорится в сообщении.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

​Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине внезапно дорожает ключевой весенний овощ. Продается он в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме этого, в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты. Украинцам придется отдать за пачку творога почти 100 гривен.

В то же время и цены на клубнику в Украине рекордно растут. Однако существуют значительные различия в ценах между различными торговыми сетями.

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