Запасы на исходе: цены на прошлогодний овощ рванули вверх

Вы узнаете:
- В Украине подорожал прошлогодний лук
- Сколько сейчас стоит кг овоща
После незначительно удешевления, цены на репчатый лук на украинском рынке снова начали расти.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, рост цен связан с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах.
При этом торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.
Согласно данным аналитиков, фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время они признаются, что более существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемого лука.
"Отметим, что на данный момент лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и далее повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается", - говорится в сообщении.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине внезапно дорожает ключевой весенний овощ. Продается он в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Кроме этого, в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты. Украинцам придется отдать за пачку творога почти 100 гривен.
В то же время и цены на клубнику в Украине рекордно растут. Однако существуют значительные различия в ценах между различными торговыми сетями.
Вам может быть интересно:
- Цена на популярный овощ в Украине обвалилась на 12%: в чем подводный камень
- Доллар внезапно пошел на взлет: каким будет курс валют с 12 мая
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред