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Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальше

1 апреля 2023, 13:29
В Париже полуторакилограммовую упаковку лука можно купить за 1,5 евро или большую насыпью - за 2,5 евро/кг.
Лук, цены на лук
Лук, цены на лук / Фото pixabay.com, УНИАН

В Украине цены на лук выросли до 70 грн за килограмм, а в некоторых регионах и до 80 гривен.

При этом цены могут в ближайшее время снизиться: страны Центральной Азии приступают к новому сезону и отменяют решение о запрете экспорта, написала эксперт Лариса Гук.

Так, первую половину 2023 года внутренний рынок будет функционировать по правилам импортеров. В прошлом году Украина была вынуждена завезти более 105 тыс. тонн лука.

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"Основными поставщиками в денежном выражении стали Польша (36%), Нидерланды (29,7%), Китай (8,45%). В 2021 году основным поставщиком лука в Украину были Нидерланды (33%), Китай (22,18%), Польша (10,6%). В позапрошлом году завезли только 23 тыс. тонн. А в 2020 году Польша не входила даже в тройку лидеров-поставщиков лука на украинский рынок", - отметила Светлана Гук.

Эксперт отметила, что в Париже полуторакилограммовую упаковку лука можно купить за 1,5 евро или большую насыпью - за 2,5 евро/кг.

Растет предложение лука и на внутреннем рынке, говорит эксперт, но активизация импорта вместе с безжизненной активностью потребителей притормаживают стремительное подорожание.

Цены на продукты в Украине

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Цена на лук в Украине достигла рекордной отметки, но это не предел - в марте-апреле возможен дефицит овоща, заявила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

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Автор: Сергей Кущ
лук цены на продукты
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