Украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий: кто в зоне риска

Автоматическое продление субсидии предусмотрено не для всех, предупредили в ПФУ.

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Украинцы могут лишиться субсидий / коллаж Главред, фото УНИАН

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ПФУ начал автоматический пересмотр жилищных субсидий

Автоматическое продление субсидии предусмотрено не для всех

В Украине с 1 мая Пенсионный фонд начал автоматический пересмотр жилищных субсидий, при этом отдельные категории граждан получат помощь без дополнительного обращения.

В то же время другим потребуется подать новое заявление, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Правительственного портала.

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Уточняется, что ПФУ проводит ежегодный пересмотр права на получение субсидий на следующий период — до 30 апреля 2026 года.

Отмечается, что такая процедура проходит по завершении отопительного сезона, который заканчивается в апреле.

Автоматическое продление субсидии предусмотрено для тех, кто:

получал её в предыдущем периоде;

не имеет долгов по коммунальным платежам;

не изменял имущественное положение или состав своей семьи.

В этих случаях повторное обращение в органы соцзащиты не требуется — все расчёты будут выполнены на основе уже имеющейся информации.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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