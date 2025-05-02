Украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий: кто в зоне риска

Главное:
- ПФУ начал автоматический пересмотр жилищных субсидий
- Автоматическое продление субсидии предусмотрено не для всех
В Украине с 1 мая Пенсионный фонд начал автоматический пересмотр жилищных субсидий, при этом отдельные категории граждан получат помощь без дополнительного обращения.
В то же время другим потребуется подать новое заявление, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Правительственного портала.
Уточняется, что ПФУ проводит ежегодный пересмотр права на получение субсидий на следующий период — до 30 апреля 2026 года.
Отмечается, что такая процедура проходит по завершении отопительного сезона, который заканчивается в апреле.
Автоматическое продление субсидии предусмотрено для тех, кто:
- получал её в предыдущем периоде;
- не имеет долгов по коммунальным платежам;
- не изменял имущественное положение или состав своей семьи.
В этих случаях повторное обращение в органы соцзащиты не требуется — все расчёты будут выполнены на основе уже имеющейся информации.
Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.
Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.
Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.
Больше новостей:
- Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты
- Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты
- В Украине проведут перерасчет пенсий: кто получит повышенную выплату
Что известно о Пенсионном фонде
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред