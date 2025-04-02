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Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

Даяна Швец
2 апреля 2025, 16:43
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В городском совете объяснили, почему жителям придется платить больше.
вода, деньги, тариф на воду
Вода в Очакове станет дороже / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как повышение цен ударит по кошелькам жителей
  • Почему в Очакове растут коммунальные тарифы

С 1 апреля 2025 года в Очакове начнут действовать обновленные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Очаковский городской совет принял соответствующее решение из-за значительного роста расходов на предоставление этих услуг и финансовых трудностей громады.

По данным горсовета, коммунальное предприятие "Очаков-сервис" объясняет, что тарифы, установленные еще в 2018 году, уже не покрывают реальных расходов.

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Основными причинами пересмотра цен стали:

  • повышение стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов;
  • рост минимальной заработной платы;
  • сокращение поступлений в местный бюджет из-за направления налога с доходов военнослужащих в госбюджет.

Введение новых тарифов вызвало возмущение среди жителей города. Люди опасаются, что повышение цен приведет к накоплению долгов, поскольку уровень их доходов не позволяет выдержать дополнительную финансовую нагрузку. Некоторые жители даже пошутили, что "за такие деньги в городе из крана должно идти Borjomi".

Очаковцы возмущены повышением тарифов на воду
Очаковцы возмущены повышением тарифов на воду / Фото: сообщение в Фейсбук пользователя Очаковский городской совет

Тарифы на воду в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что уже с 1 марта в одном из городов Украины также тарифы на воду увеличились примерно на 8%. Подорожание произошло из-за роста цен на электроэнергию, материалов и ресурсов.

В НКРЭКУ тоже подтверждали, что украинцам за воду платить придется вдвое больше. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

В то же время некоторым украинцам вернут деньги за коммуналку. Таким образом Госпродпотребслужба борется с завышенными тарифами.

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Что такое жилищно-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

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