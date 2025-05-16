Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России

Сторонники Украины могут продвинуть собственный "мегапакет" санкций без участия США.

https://glavred.info/economics/nokaut-dlya-ekonomiki-v-politico-uznali-kakie-sankcii-es-gotovit-protiv-rossii-10665182.html Ссылка скопирована

Россию ждут новые санкции / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Евросоюзу понравилась идея Линдси Грэма

Сторонники Украины готовят "мегапакет" санкций

После отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "нокаутирующий удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.

Как пишет Politico, страны ЕС вдохновились предложением американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% санкции против российского экспорта.

видео дня

Несмотря на то, что Грэм вряд ли получит поддержку со стороны главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе санкций против России, сторонники Украины могут продвинуть собственный "мегапакет" без участия США.

Politico добавляет, что сегодня, 16 мая, страны ЕС и их соседи, среди которых Украина и Британия, собирают в Албании на шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

ЕПС — это созданная в 2022 году платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы. Инициатива возникла после полномасштабного вторжения России в Украину.

Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022 в Праге, где собрались представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая.

14 мая стало известно, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред