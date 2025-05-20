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Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

Анна Косик
20 мая 2025, 05:41
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На первый взгляд сварить картофель проще простого, однако для того, чтобы пюре получилось идеальным, нужно знать несколько нюансов приготовления.
Картофельное пюре, Клопотенко
Клопотенко поделился лайфхаком, как приготовить идеальное картофельное пюре / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • В какую воду нужно забрасывать картофель на пюре
  • Что добавить к картофелю для вкусного пюре

Картофельное пюре - известное всем блюдо, которое часто готовят не только на ужин, но и на застолье. Казалось, чтобы приготовить его, не нужно знать никаких хитростей, однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на собственном YouTube-канале поделился лайфхаком, как правильно сварить картофель, чтобы пюре получилось идеальным.

Главред узнал, что для начала нужно помыть и почистить картофель, после чего его стоит нарезать на как можно более мелкие кубики. Это поможет сократить время приготовления, ведь так картофель сварится быстрее.

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Важным нюансом является и то, что картофель можно бросать еще в горячую воду, а не ждать, пока она закипит. И на этом этапе Клопотенко советует добавить к картофелю не только привычную многим соль.

К картофелю также стоит бросить половинку нечищеного репчатого лука, который даст хороший цвет и аромат, а также 2-3 зубчика чеснока, немного сливочного масла и, по желанию, ароматные травы.

Пользуясь этим лайфхаком, когда картофель сварится, к нему не нужно будет добавлять сливки, масло или молоко: достаточно будет перемолоть картофель в пюре и смаковать.

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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