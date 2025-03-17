Как правильно жарить рыбу: под крышкой или без крышки

Не все знают, нужно ли закрывать крышку во время жарки рыбы, поэтому часто ошибаются.

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Как правильно жарить рыбу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Нужна ли крышка для жарки рыбы на сковороде

Что будет, если жарить рыбу без крышки

Жареная рыба - любимое блюдо многих, однако приготовить ее вкусно не так просто, как кажется на первый взгляд. Для успешного приготовления важно знать малейшие нюансы, такие как вот сколько минут нужно жарить рыбу на сковороде и накрывать ли ее крышкой.

Главред узнал, как жарить рыбу, чтобы была хрустящая корочка, и какую роль в этом играет крышка сковородки. Как пишет Cookist, жарка на сковородке позволяет карамелизировать поверхность пищи, что образует вкусную корочку.

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Если же накрыть рыбу крышкой, влага из нее задерживается и происходит фактически приготовление блюда на пару. Поэтому, чтобы получить идеальную жареную рыбу не нужно накрывать сковородку крышкой.

Кроме этого для хрустящей корочки перед жаркой рыбу нужно обвалять в муке, панировочных сухарях или кляре. Готовые куски необходимо выложить на разогретую сковороду и жарить в течение 3-5 минут с каждой стороны.

Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

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