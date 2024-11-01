По запаху, глазам или жабрам: как понять, что рыба испортилась

Рыба очень полезная и питательная, но портится значительно быстрее, чем другие продукты. Поэтому нужно знать, как узнать, "пропала" рыба или нет.

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Чем пахнет испорченная красная рыба и другие популярные сорта / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Рыба может сохранять свежесть в течение нескольких месяцев

Есть несколько критериев, указывающих на то, что рыба испортилась

Неприятный рыбный запах можно убрать при жарке или варке

Многие люди любят рыбу, однако не умеют ее правильно выбирать и часто покупают уже испорченный продукт. А это может иметь очень негативные последствия для здоровья, поэтому знания о том, как определить свежесть рыбы, или что делать, если съел испорченную рыбу не будут лишними.

Как пишет EatingWell, есть несколько способов, как проверить свежесть красной рыбы, хека, судака или сома, а также, как спасти рыбу от запаха.

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В общем стоит понимать, что рыба может храниться от двух дней до нескольких месяцев. Конечно, это огромный диапазон, который зависит от ряда факторов, например от того, свежая, замороженная или вареная рыба.

Но если вы не запомнили, сколько времени рыба уже хранится, по мнению экспертов, есть основные признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, не испортилась ли рыба еще. На непригодность рыбы указывает:

Кислый или аммиачный запах

Мутные или молочные глаза

Коричневая кровяная линия или жабры

Синяки

Слизь

Серый оттенок

Однако бывает и так, что вы чувствуете неприятный запах рыбы, но он не отдает аммиаком. Это может свидетельствовать о том, что рыба свежая, но ее аромат слишком специфический для вас. Часто так бывает с семгой или лососем, у которых более резкий запах.

Но есть способ, как спасти красную рыбу от запаха. Подержите рыбу несколько часов в полотенце, смоченном уксусом. Если вы хотите ее дальше жарить - добавьте в муку немного тертого сыра. Или же, если вы будете варить рыбу, оберните крышку кастрюли ситцевой салфеткой, смоченной в уксусе, а в воду бросьте лавровый лист и душистый перец.

Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

Бывает и так, что определить испорченную рыбу не удалось и вы ее уже съели. В таких случаях нужно тщательно следить за своим самочувствием, пить много чистой воды, воздержаться от еды в течение нескольких часов и в случае ухудшения состояния обратиться к врачу.

Что такое EatingWell? EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

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