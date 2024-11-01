Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

По запаху, глазам или жабрам: как понять, что рыба испортилась

Анна Косик
1 ноября 2024, 12:45
41
Рыба очень полезная и питательная, но портится значительно быстрее, чем другие продукты. Поэтому нужно знать, как узнать, "пропала" рыба или нет.
рыба
Чем пахнет испорченная красная рыба и другие популярные сорта / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Рыба может сохранять свежесть в течение нескольких месяцев
  • Есть несколько критериев, указывающих на то, что рыба испортилась
  • Неприятный рыбный запах можно убрать при жарке или варке

Многие люди любят рыбу, однако не умеют ее правильно выбирать и часто покупают уже испорченный продукт. А это может иметь очень негативные последствия для здоровья, поэтому знания о том, как определить свежесть рыбы, или что делать, если съел испорченную рыбу не будут лишними.

Как пишет EatingWell, есть несколько способов, как проверить свежесть красной рыбы, хека, судака или сома, а также, как спасти рыбу от запаха.

видео дня

В общем стоит понимать, что рыба может храниться от двух дней до нескольких месяцев. Конечно, это огромный диапазон, который зависит от ряда факторов, например от того, свежая, замороженная или вареная рыба.

Но если вы не запомнили, сколько времени рыба уже хранится, по мнению экспертов, есть основные признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, не испортилась ли рыба еще. На непригодность рыбы указывает:

  • Кислый или аммиачный запах
  • Мутные или молочные глаза
  • Коричневая кровяная линия или жабры
  • Синяки
  • Слизь
  • Серый оттенок

Однако бывает и так, что вы чувствуете неприятный запах рыбы, но он не отдает аммиаком. Это может свидетельствовать о том, что рыба свежая, но ее аромат слишком специфический для вас. Часто так бывает с семгой или лососем, у которых более резкий запах.

Но есть способ, как спасти красную рыбу от запаха. Подержите рыбу несколько часов в полотенце, смоченном уксусом. Если вы хотите ее дальше жарить - добавьте в муку немного тертого сыра. Или же, если вы будете варить рыбу, оберните крышку кастрюли ситцевой салфеткой, смоченной в уксусе, а в воду бросьте лавровый лист и душистый перец.

Кляр для рыбы инфографика
Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

Бывает и так, что определить испорченную рыбу не удалось и вы ее уже съели. В таких случаях нужно тщательно следить за своим самочувствием, пить много чистой воды, воздержаться от еды в течение нескольких часов и в случае ухудшения состояния обратиться к врачу.

Что такое EatingWell?

EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба лосось
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29

"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29

14:48Мир
"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

14:45Мир
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

13:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

Наталья Могилевская показала младшую дочь

Наталья Могилевская показала младшую дочь

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная дата

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная дата

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

Последние новости

14:48

"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29

14:46

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

14:45

"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

13:57

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

13:41

Почему на стенках холодильника лед: основные причины и что с этим делать

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
13:35

Уничтожены тысячи россиян: ВСУ "перемололи" 15 батальонов РФ в Курской областиВидео

13:25

Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему

13:07

"Неоязычники": Гундяев набросился на Поклонскую из-за ведьмовского ритуалаФотоВидео

12:59

Будут ли отключения света со следующей недели: что говорят в Центрэнерго

Реклама
12:45

По запаху, глазам или жабрам: как понять, что рыба испортилась

12:37

"Из-за финансовых махинаций": Ани Лорак не дают гражданство в РФ - детали

12:27

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

12:09

"Там совсем плохие дела": военный назвал 2 самых сложных направления на фронте

12:02

Максим Галкин довел россиян до истерики - что произошло

11:56

Гороскоп на завтра 2 ноября: Девам - большой успех, Стрельцам - неудача

11:49

Что будет если не мыть голову: неожиданные последствия для волос

11:48

Мощный удар ВСУ: россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техникиВидео

11:41

Ситуация тяжелая: майор ВСУ назвал прогноз в случае потери Покровска

11:14

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

11:05

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Реклама
10:59

Китайский гороскоп на завтра 2 ноября: Змеям - несчастный случай, Свиньям - стресс

10:42

Разгром спецназа ГРУ: ВСУ "покрошили" элитные подразделения РФ – западные СМИВидео

10:38

Удар Запада по войскам КНДР в Украине: в США призвали сделать решительный шаг

10:28

Большинство даже не догадывается: зачем на памперсах сзади липучка

10:27

Громкая ночь в РФ: БпЛА упал на нефтебазу в Ставропольском крае - что известноВидео

10:22

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

10:07

"От безысходности": молчун Константин Меладзе заговорил о разводе с Верой Брежневой

10:00

"Тарифы умножат на два": как изменятся услуги ЖКХ для украинцев в 2025 году

09:52

"Доставали людей из горящего дома": РФ запустила по Украине ракеты и 48 дроновФото

09:41

Враг лютует на двух направлениях: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронтаВидео

09:36

Чем отмыть плесень на стене: чудодейственные способы

09:22

Переговоры и прекращение огня не интересуют: чего на самом деле хочет Путин

09:16

Карта Deep State онлайн за 1 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 01 ноября (обновляется)

08:46

Россияне продвинулись вперед на Курщине: в ISW рассказали детали

08:31

"Говорил Алле гадости": у Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке - росСМИ

08:28

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году: что стало помехой

08:10

Кто помогает ВСУ и зачем Зеленский поехал в Исландиюмнение

08:00

Ракеты по Москве и десант в Крыму: что ждет РФ после выборов в США и кто победитВидео

07:37

Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП

Реклама
06:48

Россияне усовершенствовали "Шахеды" и разработали "невидимые" артсистемы - ISW

05:06

Какая 100-я цифра между 1 и 100: сложная задача для людей со сверхспособностямиВидео

04:30

Даже очищенные простоят целый год: как правильно хранить грецкие орехи

04:02

Только настоящий гений может решить эту "дьявольскую" загадку за 30 секунд

03:30

Что такое "калабаня": лишь единицы знают правильный ответВидео

01:44

Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

01:40

Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

01:30

Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" завершает кинокарьеру

01:00

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

00:45

Инфляция набирает обороты: в Украине ожидается ускоренный рост цен

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять