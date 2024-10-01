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Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повара

Руслана Заклинская
1 октября 2024, 20:12
171
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился быстрым и простым рецептом соления красной рыбы.
Время приготоления Время приготовления: 245 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 4 порции
Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повара
Как засолить красную рыбу за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Бутерброд с красной рыбой - один из самых быстрых, вкусных и полезных вариантов для завтрака. Красная рыба отлично сочетается с крем-сыром, свежими огурцами, каперсами, черри-помидорами, яйцом-пашот, авокадо или даже тонкими ломтиками ялтинского лука. Вы можете экспериментировать с различными комбинациями, в зависимости от собственных вкусовых предпочтений.

Чем полезна красная рыба

Красная рыба, в частности лосось, семга и форель, является источником полезных витаминов и минералов. Больше всего пользы приносит дикая красная рыба, поскольку она содержит больше питательных веществ, чем выращенная на фермах.

Красная рыба богата витаминами группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), которые поддерживают функционирование мозга и нервной системы. Также рыба является источником высококачественного белка, который важен для поддержания здоровья.

Кроме того, красная рыба содержит калий, который помогает регулировать артериальное давление и снижает риск инсультов, поскольку предотвращает чрезмерное удержание воды в организме.

Как засолить красную рыбу

Что касается засолки рыбы, этот процесс не требует много времени или усилий. Для засолки можно использовать любую красную рыбу, в частности лосось, семгу, форель или горбушу. Рецептом поделился известный украинских повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 1 кг красной рыбы;
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. свежесмолотого черного перца;
  • 10 веточек укропа.

Пошаговый рецепт:

  1. Смешайте соль, сахар и перец.
  2. Помойте рыбу, обсушите и посыпьте с обеих сторон смесью.
  3. Добавьте мелко нарезанный укроп.
  4. Положите рыбу в герметичную емкость и оставьте в холодильнике на 4 часа.

Такая засолка позволяет получить вкусную рыбу, которая идеально подойдет для бутербродов или рыбного тартара.

Смотрите видео от Евгения Колопотенко, как засолить красную рыбу:

Как долго можно хранить засоленную рыбу

После засолки рыбу необходимо хранить только в холодильнике. Лучше всего для этого использовать герметичный пластиковый или стеклянный контейнер, который поможет сохранить ее свежесть. Если контейнера нет, можно плотно обернуть рыбу пищевой пленкой.

Держать засоленную рыбу в холодильнике стоит не более трех дней, чтобы она оставалась вкусной и безопасной для употребления.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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