Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повара

Бутерброд с красной рыбой - один из самых быстрых, вкусных и полезных вариантов для завтрака. Красная рыба отлично сочетается с крем-сыром, свежими огурцами, каперсами, черри-помидорами, яйцом-пашот, авокадо или даже тонкими ломтиками ялтинского лука. Вы можете экспериментировать с различными комбинациями, в зависимости от собственных вкусовых предпочтений.
Чем полезна красная рыба
Красная рыба, в частности лосось, семга и форель, является источником полезных витаминов и минералов. Больше всего пользы приносит дикая красная рыба, поскольку она содержит больше питательных веществ, чем выращенная на фермах.
Красная рыба богата витаминами группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), которые поддерживают функционирование мозга и нервной системы. Также рыба является источником высококачественного белка, который важен для поддержания здоровья.
Кроме того, красная рыба содержит калий, который помогает регулировать артериальное давление и снижает риск инсультов, поскольку предотвращает чрезмерное удержание воды в организме.
Как засолить красную рыбу
Что касается засолки рыбы, этот процесс не требует много времени или усилий. Для засолки можно использовать любую красную рыбу, в частности лосось, семгу, форель или горбушу. Рецептом поделился известный украинских повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 1 кг красной рыбы;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. свежесмолотого черного перца;
- 10 веточек укропа.
Пошаговый рецепт:
- Смешайте соль, сахар и перец.
- Помойте рыбу, обсушите и посыпьте с обеих сторон смесью.
- Добавьте мелко нарезанный укроп.
- Положите рыбу в герметичную емкость и оставьте в холодильнике на 4 часа.
Такая засолка позволяет получить вкусную рыбу, которая идеально подойдет для бутербродов или рыбного тартара.
Смотрите видео от Евгения Колопотенко, как засолить красную рыбу:
Как долго можно хранить засоленную рыбу
После засолки рыбу необходимо хранить только в холодильнике. Лучше всего для этого использовать герметичный пластиковый или стеклянный контейнер, который поможет сохранить ее свежесть. Если контейнера нет, можно плотно обернуть рыбу пищевой пленкой.
Держать засоленную рыбу в холодильнике стоит не более трех дней, чтобы она оставалась вкусной и безопасной для употребления.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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