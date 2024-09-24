Итальянцы в восторге: как вкусно приготовить креветки

Такое блюдо может стать отличным дополнением к ужину или же самостоятельным лакомством.

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Как вкусно приготовить креветки / Коллаж Главред, фото Pixabay

Мелкая паста Орзо, которая больше напоминает рис, чем макаронные изделия, стала очень популярным ингредиентом и можно даже сказать кулинарным трендом.

С ней готовят множество блюд, а наиболее популярным, наверное, является орзотто. Такая вот макаронная интерпретация Ризотто.

Между тем, итальянцы давно уже освоили этот вид пасты и активно используют ее даже при приготовлении салата.

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Что такое паста орзо или ризони Паста орзо (ризони) — сорт итальянской пасты из твердых сортов пшеницы, который по виду напоминает зернышки крупы (крупного ячменя, риса или перловки). Название происходит от итальянского слова orzo — "перловка".

Главред поделится интересным и полезным рецептом из креветок, пасты орзо и цуккини. Кроме того, если вас интересует, как вкусно приготовить креветки, то этот рецепт точно придется вам по-душе.

Подготовка к приготовлению

Начните готовить салат из орзо, поставив на огонь кастрюлю с водой. Когда закипит, посолите и всыпьте пасту. Пока она варится, займитесь приготовлением креветок. Начните чистку креветок с удаления головы, внешнего панциря и внутренней черной нити. Затем нарезаем цуккини и помидоры черри кубиками пополам.

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на огонь, добавьте немного оливкового масла первого холодного отжима и мелко нарезанный зубчик чеснока. Обжарьте несколько минут и добавьте кабачки и помидоры черри.

Посолите и обжарьте овощи на слабом огне около 5 минут. Добавьте креветки к овощам и продолжайте готовить еще несколько минут. После приготовления выключите огонь и дайте им полностью остыть. Слейте воду с приготовленного орзо и дайте макаронам остыть в холодной воде, чтобы остановить приготовление.

Смешайте орзо с креветками и овощами, приправьте солью и несколькими зернышками молотого черного перца. Наконец, добавьте немного оливкового масла первого холодного отжима, еще раз перемешайте и подавайте гостям салат орзо с креветками и кабачками. Чтобы обогатить рецепт, вы можете добавить другие овощи, например, зеленую фасоль или вареную морковь.

Для более ароматного варианта можно добавить мелко нарезанную свежую петрушку или тертую цедру лимона. Заменив креветки таким же количеством лосося или рыбы-меч, вы получите другие вкусные и легкие рецепты.

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