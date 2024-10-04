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2 самых вкусных кляра для рыбы: повара поделились рецептами, которые готовятся моментально

Алёна Воронина
4 октября 2024, 09:51
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Чтобы приготовить идеальный кляр для рыбы, потребуются всего несколько ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Евгений Клопотенко, кляр для рыбы
Повара рассказали об идеальном кляре для рыбы/ коллаж: Главред, фото: скрин

Во время приготовления рыбы достаточно важную роль имеет то, какой именно кляр вы выберете, ведь этот выбор будет сильно влиять на общий вкус приготовленного блюда. Главред расскажет о двух простых клярах, которые можно использовать во время приготовления этого продукта.

1. Панировка из манки

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, какой самый вкусный кляр для рыбы можно сделать из простых ингредиентов. Он рассказал об идеальном кляре для рыбы, для которого нужны всего два ингредиента - манка и лимон.

"Что такое панировка рыбы? Это обычно ты берешь много муки, много яиц, много рыбы, и это все такое запанированное. А я придумал такой простенький вариант. Сначала берем лимон, разрезаем на пополам, выжимаем на рыбу много лимона, потому что рыба обожает лимон. Далее нужно посолить с обеих сторон. Далее щедро посыпать манкой и запанировать в манке", - поделился секретом повар.

Чтобы приготовить рыбу в такой панировке, нужно растопить на сковородке кусок сливочного масла на среднем огне. Далее положить на сковородку рыбу и пожарить по несколько минут с обеих сторон до полуготовности. Но сковородка должна быть из тефлона или из другого материала, к которому рыба не прилипнет во время приготовления. Также во время приготовления нужно будет добавлять еще масло.

Полуготовую рыбу поставить в духовку и оставить на 10 минут при температуре 180 градусов.

Смотрите видео о том, как приготовить идеальный кляр для рыбы из манки:

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

2. Универсальный кляр из муки и крахмала

Украинский шеф-повар Людмила, которая ведет свой канал на YouTube под названием Luda Easy Cook, рассказала об универсальном кляре для рыбы, мяса и овощей, который готовится очень быстро и просто.

"Такой кляр готовится буквально за 1 минуту. Получается очень вкусный, хрустящий и не облетает во время обжаривания. На мой взгляд, этот кляр универсальный. Он выручит, когда надо быстро приготовить обед или ужин", - отметила повар.

Для приготовления кляра понадобятся такие ингредиенты:

  • Яйца 2 шт,
  • вода 140 мл,
  • соль 0,5 чайной ложки,
  • разрыхлитель 3 г,
  • мука 100 г,
  • крахмал 50 г.

В миску разбить яйца и добавить 140 мл холодной воды, перемешать. Добавить соль и любые специи по своему вкусу, хорошо перемешать до растворения соли. К жидким ингредиентам добавить муку и крахмал. Именно крахмал сделает кляр хрустящим, отмечает повар. А чтобы кляр был пышным, нужно добавить разрыхлитель для теста, хорошо все перемешать.

По словам повара, можно использовать любой крахмал - и картофельный, и кукурузный.

После размешивания всех ингредиентов можно оставить кляр постоять на 5-10 минут. Мука за это время набухнет и кляр будет лучше держаться во время обжаривания.

"Кляр не должен быть очень густым, тогда он будет пышным и воздушным", - добавила автор канала.

Смотрите видео о том, как приготовить универсальный кляр для рыбы из муки и крахмала:

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