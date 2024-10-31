Существуют четкие критерии: почему рыба это не мясо и при чем там религия

Рыба не считается мясом благодаря религиозным, культурным и пищевым традициям, объясняющим ее уникальный статус среди продуктов животного происхождения.

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Почему рыба не является мясом - можно ли считать рыбу мясом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему рыба не является мясом

В чем разница между рыбой и мясом

Можно ли мясо заменить рыбой

Почему многие люди не считают рыбу мясом? Этот вопрос имеет не только кулинарное, но и культурное, религиозное и даже научное основание. В частности, вопрос о классификации рыбы как мяса остается дискуссионным из-за различий в определениях этого термина в религиозных традициях и в современной диетологии. О том, можно ли считать рыбу мясом рассказал в своем видео на Tik Tok блогер Пит Эрли.

Почему рыба не является мясом

Блогер Пит Эрли отмечает, что многие аспекты современного определения мяса связаны с авраамическими религиями.

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"Религии, такие как христианство, иудаизм и ислам, классифицируют мясо как плоть теплокровных животных - свиней, коров, овец", - объясняет Эрли.

Эти религии разделяют пищевые продукты на несколько категорий, отделяющих мясо от других видов животной пищи, таких как рыба. В христианстве рыба не рассматривается как мясо, поэтому ее потребление разрешено во время Великого поста, тогда как мясо запрещено.

"И хотя в иудаизме рыба с чешуей разрешена в мясные и молочные дни, она не считается мясной", - добавляет Эрли, подчеркивая культурное отличие этого продукта.

Смотрите видео о том, почему рыба это не мясо:

В чем разница между рыбой и мясом

Специалисты проекта Healthline, отмечают, что словарь определяет мясо как "плоть животных, используемая в пищу", что, на первый взгляд, включает рыбу.

Однако традиционное разграничение мяса как продукта только теплокровных животных сохранилось.

Эксперты Healthline отмечают, что "некоторые люди используют термин "мясо" исключительно для описания плоти покрытых мехом млекопитающих, исключая птицу и рыбу". Это частично объясняет, почему даже по современным стандартам рыба часто считается отдельной категорией, как и другие морепродукты.

Кроме того, религиозные правила, связанные с едой, существенно влияют на классификацию рыбы в разных культурах.

В иудаизме, например, рыба, которая имеет плавники и чешую, считается "пареве" - пищей, которая не является ни мясной, ни молочной, что позволяет ее подавать с обоими видами блюд.

Для католиков, в период Великого поста, разрешено употреблять рыбу, поскольку она не относится к мясу теплокровных животных. Healthline также добавляет, что "в индуизме многие верующие являются лакто-ово вегетарианцами, которые воздерживаются от употребления мяса, включая рыбу, однако некоторые делают исключения".

Что такое Healthline? Healthline - американский веб-сайт с информацией о здоровье со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он был основан в 1999 году, перезапущен в 2006 году и создан как отдельная организация в январе 2016 года. Healthline занимает середину рейтинга веб-сайтов с информацией о здоровье. Исследование лучших веб-сайтов о здоровье, опубликованное в 2021 году, оценило его качество как "хорошее" по сравнению с "отличными" оценками MedlinePlus и рейтингом "удовлетворительно/хорошо" от Medical News Today, пишет Википедия.

Можно ли мясо заменить рыбой

Интересно, что рыбу часто рассматривают как альтернативу мясу из-за её пищевой ценности. Как отмечает Healthline, рыба является источником белка, подобно мясу, но она не содержит некоторых насыщенных жиров, характерных для красного мяса. Это делает рыбу популярным продуктом для диет с ограниченным содержанием мяса.

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